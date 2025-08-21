मुंबई

Israel War On Gaza: गाझातील इस्राइल करीत असलेला नरसंहार त्वरित थांबवा, सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी

Mumbai News: इस्राइलच्या वतीने गाझामध्ये सुरू असलेला थांबवा, नरसंहार करण्याचा गुन्हा इस्राइलच्या करीत आहे, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आज आजाद मैदानात केली.
Israel War On Gaza
Israel War On GazaESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : इस्राइलच्या वतीने गाझामध्ये सुरू असलेला थांबवा, नरसंहार करण्याचा गुन्हा इस्राइलच्या करीत आहेअशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आज आजाद मैदानात केली. भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार), समाजवादी पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (धर्मनिरपेक्ष), यांच्यावतीने आज आझाद मैदानावर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ जाहीर सभा घेण्यात आली.

Loading content, please wait...
political
Mumbai
political leader
political parties
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com