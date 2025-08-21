Israel War On Gaza: गाझातील इस्राइल करीत असलेला नरसंहार त्वरित थांबवा, सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी

मुंबई : इस्राइलच्या वतीने गाझामध्ये सुरू असलेला थांबवा, नरसंहार करण्याचा गुन्हा इस्राइलच्या करीत आहेअशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आज आजाद मैदानात केली. भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार), समाजवादी पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (धर्मनिरपेक्ष), यांच्यावतीने आज आझाद मैदानावर पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ जाहीर सभा घेण्यात आली..गाझा वर कायमस्वरूपी ताबा मिळविण्याचे कारस्थान इरायली राजवट करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने देखील इराईलचे पंतप्रधान नेतन्याहू आणि संरक्षण मंत्री यांना युध्द गुन्हा आणि नरसंहार यासाठी दोषी ठरविले आहे. त्यांच्या अटकेसाठी समन्स देखील जारी केले आहेत, असे कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी म्हणाले. संपूर्ण जगभरात गाझातील नरसंहार थांबवा यासाठी जबरदस्त अशी आंदोलने होत असताना मुंबई पोलीस मात्र आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याची परवानगी वारंवार नाकारत असल्याचेही ते म्हणाले..Palghar Rain: पालघरमध्ये पावसाची जोरदार बॅटिंग! मनोर परिसरातील रस्ता पाण्याखाली, खबरदारीसाठी पोलीस कर्मचारी तैनात.अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या पाठिंब्याने इस्रायल गाझा पट्टीमध्ये सातत्याने बॉम्बफेक करीत आहे, तेथील लोकांची उपासमार करून नरसंहार करीत आहे. हे ताबडतोब थांबवण्याच्या मागणीसाठी आपण एकत्र आले आहेत असे खासदार हुसेन दलवाई म्हणाले. माकपचे कॉ. एस के रेगे, कॉम्रेड शैलेंद्र कांबळे, भाकपचे सुभाष लांडे, ख्यातनाम पत्रकार पी साईनाथ, सईद मिर्झा, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्वरा भास्कर, राजू कोरडे आदी यावेळी उपस्थित होते..पॅलेस्टिनी लोकांच्या संघर्षाशी आपली एकजूट या सभेमध्ये व्यक्त करतील.विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, पत्रकार, चित्रपट निर्माते, कलाकार, संगीतकार आदी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती मोठ्या संख्येत उपस्थित होते..Mumbai News: मुसळधार पावसानंतर मुंबई पुन्हा पूर्वपदावर, पावसाचा जोर ओसरला; रस्ते-रेल्वेसेवा सुरळीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.