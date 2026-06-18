Ambarnath Case : विवाहानंतर अवघ्या ६० दिवसांत काय घडलं? अंबरनाथमध्ये २८ वर्षीय विशाखाने बेडरूममध्ये घेतला गळफास; हुंड्यासाठी सासरच्या छळाला कंटाळून उचललं पाऊल

अंबरनाथ : लग्नानंतर अवघ्या दीड ते दोन महिन्यांतच हुंड्यासाठी सासरच्यांकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून एका २८ वर्षीय नवविवाहितेने राहत्या घरात गळफास लावून आत्महत्या (Maharashtra dowry death investigation) केली. ही धक्कादायक घटना अंबरनाथ पूर्व भागातील पालेगाव येथे घडली. विशाखा नितीन तीळकर असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. .याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी मृत मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पती, सासू आणि दीर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या पतीला अटक करण्यात आली आहे, तर सासू आणि दीर सध्या फरार आहेत..पुण्याच्या आनंदनगर (हिंगणे खुर्द) परिसरात रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे अनिल शिवाजीराव शिंदे यांनी आपली एकुलती एक मुलगी विशाखा हिचे लग्न दोन महिन्यांपूर्वी अंबरनाथच्या पालेगाव येथील नितीन नामदेव तीळकर (वय ३६) याच्याशी करून दिले होते..Amravati ACB Trap : अमरावतीत खळबळ! ४७ लाखांच्या बिलासाठी तब्बल २५ लाखांची मागितली लाच; महापालिकेचा 'हा' बडा अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात.काही दिवसांतच पेशाने डॉक्टर असलेल्या नितीनच्या डोक्यात हुंड्याचा विचार आला आणि माहेरून पाच तोळे सोने तसेच पैशांची मागणी करीत विशाखाचा शारीरिक आणि मानसिक छळ सुरू करण्यात आला. तिला घरात एकप्रकारे नजरकैदेत ठेवून कोणाशीही बोलण्यास बंदी घातली होती, असा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केला आहे..तर, सासरच्या जाचाला कंटाळून विशाखाने १६ जूनला राहत्या घरातील बेडरूममध्ये फॅनला ओढणीच्या साहाय्याने गळफास लावून आपली जीवनयात्रा संपवली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक चित्रा चौधरी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.