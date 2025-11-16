ठाण्यात पक्षप्रवेशाचा खेळ! शिंदेसेनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या हाती भाजपचे कमळ, तर काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष शिवसेनेत दाखल

अंबरनाथ : नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत जवळ येऊन ठेपली असतानाच अंबरनाथमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. शिवसेनेचे शिंदे गटातील बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये, तर काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष यांनी शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे. .महायुतीत युतीचा धर्म पाळणार नसाल, तर भाजप पदाधिकाऱ्यांची यादी तयार आहे, असा थेट इशारा भाजपला देणारे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्या विश्वासातील अनेक पदाधिकारी भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, कल्याण जिल्हा सरचिटणीस अभिजित करंजुले पाटील यांच्या उपस्थितीत शिवसेना कल्याण जिल्हा उपसंघटक मीना वाळेकर, युवासेना विधानसभा अध्यक्ष हेमंत जाधव, पवन वाळेकर, शहर संघटक चंद्रकांत मोटे, प्रकाश वाळुंज, आनंद रेड्डी, माजी नगरसेवक परशुराम जाधव, काँग्रेसचे बबलू सिंग, आकाश वाळेकर, रवींद्र पवार, जावेद शेख, सुरेश मोटे, योगेश भंडारे, गोविंद पवार, बसवराज साखरे, सविता मोटे, काजल भोसले, राजश्री पाटील यांच्यासह शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाडी कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे..Crime News: निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा शस्त्रसाठा जप्त, पोलिसही चक्रावले; कारवाईत एकाला अटक! .पालिका निवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवारी (ता. १७) अंतिम दिवस असताना शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपचे कमळ हाती घेतले. यामुळे अंबरनाथ शहरात भाजपदेखील राजकीय दृष्टीने आता मजबूत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..रोहन पाटील शिंदे गटातकाँग्रेसचे ठाणे ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष दयानंद चोरघे यांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देताच अंबरनाथ ब्लॉक काँग्रेसचे कृष्णा रसाळ पाटील यांनी देखील काँग्रेसला रामराम ठोकून शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी यांच्या उपस्थितीत कृष्णा रसाळ पाटील आणि त्यांचे सुपुत्र रोहन रसाळ पाटील यांनी शिवसेना (शिंदे) गटात प्रवेश केला आहे..Maharashtra Weather: महाराष्ट्र थंडीने कुडकुडणार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत गार वारे वाहणार; हवामान विभागाने दिली महत्त्वाची माहिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.