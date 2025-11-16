मुंबई

ठाण्यात पक्षप्रवेशाचा खेळ! शिंदेसेनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या हाती भाजपचे कमळ, तर काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष शिवसेनेत दाखल

Maharashtra Politics: नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत जवळ येताच शिंदेसेनेतील पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष शिवसेनेत दाखल झाले आहेत.
BJP Party

BJP

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबरनाथ : नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत जवळ येऊन ठेपली असतानाच अंबरनाथमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. शिवसेनेचे शिंदे गटातील बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये, तर काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष यांनी शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे.

Thane
Bjp
Mumbai
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
ambernath
Ambernath Thane
shivsena
Mahayuti

