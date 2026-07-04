Ambernath: काय हा निर्लज्जपणा! भ्रष्टाचार करा पण अति नको; उपनगराध्यक्षाचं सभागृहातच विधान, नगरसेवक दात काढून हसले

अंबरनाथ : नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपनगराध्यक्ष सदाशिव पाटील यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. शहरातील विकासकामांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि बोगस बिलांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना उद्देशून "चोरी करा, भ्रष्टाचार करा, पण लिमिटमध्ये करा. परसेंटेज कमी असायला पाहिजे," असे वक्तव्य केल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाला आहे. यावरून सर्व स्तरांतून तीव्र टीका होत आहे..शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा झाली. यात विविध विकासकामे, मंजूर रस्ते, बोगस बिले तसेच अतिक्रमण विभागाच्या कामकाजावर चर्चा झाली. शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी शहरात विकास आराखड्यानुसार मंजूर झालेल्या काही रस्त्यांचे अस्तित्वच नसल्याचा आरोप करत त्यांची बिले काढण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला..तसेच अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात हप्ते वसूल करून निवडक कारवाया करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला, तर संबंधित बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले आणि मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांच्याकडे करण्यात आली आहे..Mhada Lottery: म्हाडाच्या घरांची बंपर लॉटरी! मुंबईत घराचं स्वप्न पूर्ण होणार, ८ हजार घरांची सोडत; कधी होणार?.खरं बोलायला कसली भीतीयाच चर्चेदरम्यान उपनगराध्यक्ष सदाशिव पाटील यांनी, "भ्रष्टाचार आणि चोरी काही प्रमाणात झाली पाहिजे, पण परसेंटेज कमी असायला पाहिजे," असे वक्तव्य केले. त्यांच्या शेजारी बसलेल्या नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले यांनी हे वक्तव्य चुकीचे असल्याचे सांगून त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र "खरं बोलायला कसली भीती? कोणी फाशी थोडीच देणार आहे," असे म्हणत पाटील यांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन करण्याचाही प्रयत्न केला. सभागृहातील अनेक नगरसेवकांनी या वेळी त्यांच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवली..नेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्षसभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना मात्र सदाशिव पाटील यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचा दावा करत, "मी भ्रष्टाचार होऊ नये, असेच म्हणालो होतो," अशी भूमिका घेतली, मात्र चर्चेनुसार कॅमेरे बंद झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी दमदाटी केल्याचाही आरोप करण्यात आला. दरम्यान, नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले आणि शिवसेना गटनेते रवींद्र करंजुले यांनी या वक्तव्याशी आपण सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात महायुतीचे वरिष्ठ नेते कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Thane News: अखेर कल्याण-मुरबाड रेल्वेमार्गाला हिरवा कंदील! 18 गावांतील 151 हेक्टर जमीन संपादित होणार; मार्ग आणि स्टेशन काय असणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.