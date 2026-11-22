अंबरनाथ : अंबरनाथमधील एका तरुण धावपटूचा पोहताना बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. सागर सरोज असे मृत तरुणाचे नाव असून, बदलापूरजवळील कोंडेश्वर येथे ही घटना घडली. या घटनेमुळे अंबरनाथ परिसरात तसेच क्रीडा क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सागर सरोज हा अंबरनाथमधील शिवमंदिर परिसरात राहत होता. शनिवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे तो अंबरनाथमधील कमलधाम आश्रमाजवळ धावण्याचा सराव करण्यासाठी गेला होता. यावेळी सराव पूर्ण केल्यानंतर त्याने बदलापूर येथील कोंडेश्वरला जाण्याचा निर्णय घेतला..कंत्राट खर्चात तब्बल २४ कोटींची वाढ, पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठा कामाला मंजुरी.कोंडेश्वर येथे सागर सरोज पाण्यात पोहण्यासाठी उतरला. मात्र, पोहत असताना अचानक तो बुडाला असून या दुर्घटनेत त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. धावण्याचा सराव करून दिवसाची सुरुवात करणाऱ्या सागरचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याने त्याच्या मित्रपरिवाराला मोठा धक्का बसला आहे..सागर हा रनहोलिक्स अकॅडमीशी जोडलेला होता. त्याच्या निधनाची बातमी समजताच अकॅडमीमधील प्रशिक्षक, सहकारी धावपटू आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेकांनी दुःख व्यक्त केले. सागरच्या जाण्याने त्याच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेनंतर रनहोलिक्स अकॅडमीच्या प्रशिक्षकांनी इतर धावपटूंना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा पाण्यात पोहताना सुरक्षिततेची काळजी घेणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले आहे..New Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ दीड तासांवर; आठ पदरी नवीन महामार्ग उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.