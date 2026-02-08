Thane: ठाणे जिल्ह्यासाठी मोठी बातमी! अंबरनाथ–बदलापूर मेट्रो सेवा कधी सुरू होणार? तारीख आली समोर, पाहा मार्ग आणि स्टेशनची यादी...

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर आणि आसपासच्या लोकांना लवकरच मेट्रो सेवेद्वारे मुंबईला जाता येईल. बदलापूर, अंबरनाथ, शिळफाटा, महापे, घणसोली, ऐरोली, तुर्भे, दिघा आणि कांजूर मार्ग यांना जोडणारा मेट्रो लाईन १४ प्रकल्प वेगाने सुरू होत आहे. एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, या प्रकल्पाचे बांधकाम या वर्षी सुरू होऊ शकते. ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने अलीकडेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेतली..कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रोचा खर्च ₹१८,००० कोटी येण्याचा अंदाज आहे. एमएमआरडीएच्या ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोला पीएसी फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (एफआयडी) द्वारे निधी दिला जात आहे. याशिवाय, संस्थेने आता मुंबईतील मेट्रो १४ सह आवश्यक पाणीपुरवठा प्रकल्पांना आर्थिक योगदान देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास वेगाने होत आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईत मोठी पाईपलाईन दुरुस्ती; 'या' दिवशी पाणीपुरवठा विस्कळीत राहणार, पण कोणत्या भागात? वाचा यादी....जलद शहरीकरण असूनही, अंबरनाथ, बदलापूर आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांना सुधारित नागरी सुविधा मिळत नाहीत. मुंबईला जाण्यासाठी गर्दी असलेल्या लोकल ट्रेन हे एकमेव साधन आहे. गर्दीमुळे अपघात होतात, अनेक लोक जखमी होतात आणि काहींना आपला जीवही गमवावा लागतो. ट्रॅफिक जाममुळे रस्त्यावर प्रवास करणे कठीण होते..निधीबाबत सकारात्मक चर्चा नगरपालिका निवडणूक प्रचारादरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलापूर आणि अंबरनाथच्या लोकांना आश्वासन दिले की त्यांना लवकरच मेट्रो सेवा मिळेल. मेट्रो सेवा या भागासाठी वरदान ठरू शकते. एमएमआरडीएच्या सूत्रांनी सांगितले की, आयुक्त आणि ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीत मेट्रो १४ आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी निधी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली..Mumbai Weather: सकाळी गारवा, दुपारी ऊन... मुंबईत तापमानात बदल, पुढील ३ दिवस कडाक्याचा इशारा; कारण काय? .मेट्रो १४ चा अंदाजे खर्च १८,००० कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये स्टेशन, पूल, बोगदे, सिग्नल आणि विद्युत प्रणालींचा समावेश आहे. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. या मार्गावरील मेट्रो सेवा २०३० पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो मार्ग अंदाजे 38 ते 45 किलोमीटर लांबीचा असेल. 15 ते 20 स्थानके प्रस्तावित आहेत. यामध्ये कांजूरमार्ग, विक्रोळी, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, शिळफाटा, महापे, घणसोली, ऐरोली, तुर्भे, दिघा, अंबरनाथ आणि बदलापूर यांचा समावेश असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.