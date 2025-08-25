मुंबई
Amit Satam : मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले अमित साटम कोण? वाचा राजकीय कारकीर्द...
Amit Satam New Mumbai BJP President : आशिष शेलारांनंतर अमित साटम यांच्यावर मुंबई अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली असून आगामी महापालिका निवडणुकाही भाजपा अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली लढणार असल्याचं निश्चित झालं आहे.
Amit Satam appointed as new Mumbai BJP President replacing Ashish Shelar : भाजपा नेते अमित साटम यांची मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आज मुंबईतील पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील घोषणा केली. त्यामुळे आशिष शेलार यांच्या ऐवजी आता अमित साटम ही जबाबदारी सांभाळणार आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकाही भाजपा आता अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली लढणार असल्याचं निश्चित झालं आहे.