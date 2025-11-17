पहिला गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काय होती राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया? अमित ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट करत सगळंच सांगितलं...

मुंबई

Amit Thackeray First FIR Reaction : अमित ठाकरे यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील हा पहिलाच गुन्हा आहे. त्यानंतर आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे परवानगीशिवाय अनावरण केल्याप्रकरणी अमित ठाकरेंसह ७० मनसैनिकांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अमित ठाकरे यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील हा पहिलाच गुन्हा आहे. त्यानंतर आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच पहिला गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया काय होती? याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.

