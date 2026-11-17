बॉलीवूडचे अभिनेते ज्येष्ठ अमिताभ बच्चन आणि त्यांचे पुत्र अभिषेक बच्चन यांना गँगस्टर गोल्डी ढिल्लन याने जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. १९८४च्या शीखविरोधी दंगलींसंदर्भात अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या कथित वक्तव्यावरून ही धमकी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे..लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी जवळीक असलेल्या गोल्डी ढिल्लन याने सोमवारी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत बच्चन पितापुत्राला लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने मुंबईत नुकतीच विकास ठाकूर आणि दीपक सिंग या दोघांना अटक केली होती. हे दोघेही आपल्या टोळीचे सदस्य असल्याचा दावा ढिल्लन याने पोस्टमध्ये केला आहे..Mumbai AQI: मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत पुन्हा घसरण, एक्यूआय थेट १३२ वर; आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर.त्यांच्या अटकेमुळे टोळीच्या कारवायांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगतानाच मुंबईत आपले आणखी २०० हस्तक सक्रिय असल्याचा दावा त्याने केला. त्यांनी कितीही बुलेटप्रूफ केबिन किंवा सुरक्षेची व्यवस्था केली, तरी त्यातून त्यांचे संरक्षण होणार नाही, अशी धमकी ढिल्लन याने दिली..Maharashtra ATS: गृह विभागाचा निर्णय! ‘फोर्स वन’ आता दहशतवाद विरोधी पथकाच्या नियंत्रणात; कार्यक्षम वापराचा हेतू.दरम्यान, या धमकीतील दाव्यांची पोलिसांकडून अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे. अशा धमक्या म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी थेट आव्हान आहे, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.