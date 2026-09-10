Amravati Hospital Fire: व्हेंटिलेटरच्या देखभालीअभावी तीन अर्भकांचा मृत्यू; अमरावती रुग्णालयातील पाच जण निलंबित

मुंबई : अमरावतीतील जिल्हा स्त्री रुग्णालयात आग लागून झालेल्या तीन अर्भकांच्या मृत्यूची दुर्घटना व्हेंटिलेटरच्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी घडल्याचा निष्कर्ष राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने काढला आहे. या प्रकरणात अक्षम्य हलगर्जी आणि बेजबाबदारपणा दाखविल्याप्रकरणी अकोला परिमंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक, स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह पाच जणांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिले आहेत. .Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या ‘एसएनसीयू’ आउटबॉर्न युनिटमध्ये २४ ऑगस्टला पहाटे लागलेल्या भीषण आगीत तीन अर्भकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता, तर ३६ बालकांना सुरक्षितस्थळी हलविले होते. या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला चौकशीचा अहवाल सादर केला होता. तांत्रिक व प्रशासकीय अनास्थेमुळे महाराष्ट्र (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ अन्वये दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची विभागीय कारवाई सुरू केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले असून, दोषी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे..या दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या आणि सदोष सेवा पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांवरही कारवाई केली आहे. या अहवालात प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या ‘मेसर्स एओव्ही इंटरनॅशनल एलएलपी’ या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत, तर ‘शिल्लार’ कंपनीची सेवा सदोष आढळल्याने, या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे..तीन महिन्यांत रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’भविष्यात अशा प्रकारच्या जीवितहानीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी शासनाने राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांसाठी अग्निसुरक्षा व विद्युत सुरक्षेबाबत नवे निकष लागू केले आहेत. सर्व रुग्णालयांमध्ये ‘मानक कार्यपद्धती’ आणि अग्निसुरक्षा मॉकड्रिल अनिवार्य करण्यात आले असून, आगामी तीन महिन्यांच्या आत सर्व रुग्णालयांचे फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या प्रसंगात जीव धोक्यात घालून ३६ बालकांचे प्राण वाचविणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा शासनाकडून गौरव करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...अहवालातील ठपकारुग्णालयातील उपकरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत गंभीर त्रुटी उघडरुग्णालयातील व्हेंटिलेटरची वेळेवर देखभाल-दुरुस्ती झाली नाहीआगीच्या वेळी फायर अलार्म, स्प्रिंकलर प्रणाली अकार्यक्षम स्थितीतफायर पंप हाउसला होते कुलूप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.