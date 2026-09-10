मुंबई

Amravati Hospital Fire: व्हेंटिलेटरच्या देखभालीअभावी तीन अर्भकांचा मृत्यू; अमरावती रुग्णालयातील पाच जण निलंबित

Amravati Hospital Fire Three Infants Die Five Officials Suspended: व्हेंटिलेटरच्या दुर्लक्षामुळे अर्भकांचा बळी; उच्चस्तरीय चौकशीत गंभीर तांत्रिक व प्रशासकीय अनास्था उघड, पाच अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
Three Infants Die in Amravati Hospital Fire Over Ventilator Maintenance Lapse Five Officials Suspended After Inquiry

Three Infants Die in Amravati Hospital Fire Over Ventilator Maintenance Lapse Five Officials Suspended After Inquiry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अमरावतीतील जिल्हा स्त्री रुग्णालयात आग लागून झालेल्या तीन अर्भकांच्या मृत्यूची दुर्घटना व्हेंटिलेटरच्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी घडल्याचा निष्कर्ष राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने काढला आहे. या प्रकरणात अक्षम्य हलगर्जी आणि बेजबाबदारपणा दाखविल्याप्रकरणी अकोला परिमंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक, स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह पाच जणांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिले आहेत.

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