Amruta Fadnavis: बचत गटांच्या मोदकांना ‘वर्षा’वरून मागणी, अमृता फडणवीसांकडून ऑनलाइन ऑर्डर

मुंबई : गणेशोत्सव म्हटलं की मोदकांची गोडी अवघ्या महाराष्ट्राला वेड लावते. पारंपरिक उकडीचे आणि तळलेले मोदक आता फक्त घराघरांतूनच नव्हे, तर महिला बचत गटांच्या हातून तयार होऊन सरसकट मुंबईकरांच्या घरापर्यंत पोहोचत आहेत. यंदा या मोदकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थान 'वर्षा'वरून थेट मागणी मिळाल्याने महिला बचत गटांचा आत्मविश्वास आणखी उंचावला आहे..'मोदक महोत्सव २०२५'ची धूममहापालिकेच्या सहाय्याने आयोजित करण्यात आलेल्या महिला बचत गटांच्या 'मोदक महोत्सव २०२५' ला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. या महोत्सवात महिला गटांनी तयार केलेल्या मोदकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून थेट मागणी नोंदवता येते..Mhada House: म्हाडाच्या 'या' घरांची लॉटरीशिवाय विक्री होणार, प्रशासनाच्या मंजुरीनंतर अंतिम निर्णय .वितरण मोफतबचत गटांनी रसिकांसाठी सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली असून, ऑर्डर केल्यानंतर मोफत वितरण केले जाणार आहे. ऑर्डर स्वीकारण्याची शेवटची तारीख २५ ऑगस्टपर्यंत होती. ज्यांनी मागणी नोंदवली असेल, त्यांच्या मागणीचे वितरण वितरण २७ ऑगस्ट रोजी तेही मोफत घरपोच सेवा दिली जाणार आहे. .यामुळे घरबसल्या अस्सल उकडीचे व तळलेले मोदक चाखण्याची संधी मुंबईकरांना उपलब्ध झाली आहे. महिला सक्षमीकरणाचं आदर्श उदाहरण म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. या उपक्रमामुळे महिला बचत गटांना आर्थिक पाठबळ तर मिळतंच, पण त्यांची कारागिरी आणि परंपरा थेट समाजापर्यंत पोहोचत आहे. रोजगारनिर्मिती आणि स्वावलंबनाचं हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचं मानलं जात आहे..परिश्रमाला व्यासपीठमोदकांची लोकप्रियता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी स्वतः ऑनलाइन ऑर्डर नोंदवली आहे. 'वर्षा'वर बाप्पाच्या आगमनावेळी हे मोदक सादर होणार असून, बचत गटांच्या महिलांच्या परिश्रमाला प्रतिष्ठेचं व्यासपीठ मिळालं आहे.