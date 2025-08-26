मुंबई

Amruta Fadnavis: बचत गटांच्या मोदकांना ‘वर्षा’वरून मागणी, अमृता फडणवीसांकडून ऑनलाइन ऑर्डर

Modak Mahotsav 2025: महापालिकेच्या सहाय्याने आयोजित करण्यात आलेल्या महिला बचत गटांच्या ‘मोदक महोत्सव २०२५’ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थान ‘वर्षा’वरून मागणी मिळाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : गणेशोत्सव म्हटलं की मोदकांची गोडी अवघ्या महाराष्ट्राला वेड लावते. पारंपरिक उकडीचे आणि तळलेले मोदक आता फक्त घराघरांतूनच नव्हे, तर महिला बचत गटांच्या हातून तयार होऊन सरसकट मुंबईकरांच्या घरापर्यंत पोहोचत आहेत. यंदा या मोदकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थान ‘वर्षा’वरून थेट मागणी मिळाल्याने महिला बचत गटांचा आत्मविश्वास आणखी उंचावला आहे.

