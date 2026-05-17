Anand Paranjpe Sharad Pawar Meeting : पक्ष प्रवेश एकनाथ शिंदेंच्या पक्षात, भेट घेतली शरद पवारांची; ठाणेकर आनंद परांजपेंच्या भेटीने चर्चांणा उधाण

Anand Paranjpe joins Shinde Sena : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत नुकताच प्रवेश केलेले माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. शिंदे सेनेत प्रवेश केल्यानंतर परांजपे यांनी घेतलेली ही पहिलीच भेट असल्याने विविध राजकीय तर्क-वितर्कांना उधाण आले होते..मात्र, या भेटीमागे कोणताही राजकीय हेतू नसून ही केवळ वैयक्तिक भेट असल्याचे स्पष्टीकरण आनंद परांजपे यांनी दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर लगेचच त्यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा रंगल्या..या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना आनंद परांजपे म्हणाले, "मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिलेला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्यांना किंवा नेत्यांना विचारणे योग्य ठरेल. मी केवळ माझी वैयक्तिक भेट घेण्यासाठी साहेबांना भेटायला आलो होतो.".परांजपे यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही या भेटीमागील नेमकं कारण काय, याबाबत राजकीय चर्चांना पूर्णविराम मिळालेला नाही. शरद पवार यांच्याशी असलेले जुने राजकीय संबंध आणि अलीकडील पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे..Anand Paranjape : माझ्यात शिवसेनेचाच डीएनए; माजी खासदार आनंद परांजपे स्वगृही.राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर नेत्यांच्या अशा भेटींना नेहमीच वेगळं राजकीय वजन प्राप्त होतं. त्यामुळे आनंद परांजपे यांच्या या भेटीने आगामी राजकीय घडामोडींविषयी उत्सुकता वाढवली आहे.