Mumbai News: जुहूमध्ये नाल्यात पडून तरुणाचा मृत्यू, मॉन्सूनपूर्व कामांवर प्रश्नचिन्ह; निष्काळजीवर संताप

मुंबई : पहिल्याच काही दिवसांच्या पावसात महापालिकेच्या मॉन्सूनपूर्व कामांची आणि सुरक्षेची पोलखोल झाली आहे. पालिकेच्या ढिसाळ आणि निष्काळजी कारभारामुळे मुंबईतील उघड्या नाल्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा निष्पाप मुंबईकरांच्या जीवावर उठला आहे. अंधेरी पश्चिमेकडील जुहू परिसरात शनिवारी (ता. २७) दुपारी उघड्या नाल्यात पडून एका २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. निहाल नाझिम मिर्झा असे या मृत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे महापालिकेच्या कारभाराविरोधात नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..महापालिकेच्या मुख्य आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी १२.०९ वाजण्याच्या सुमारास जुहू येथील व्ही. पी. मार्ग, जेव्हीपीडी स्कीम परिसरातील एका उघड्या नाल्यात एक तरुण पडल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले. नागरिकांनी तातडीने याची माहिती पालिकेच्या आपत्कालीन विभागाला दिली..Raigad: शिवभक्तांसाठी आनंदवार्ता! ३५० नाही तर ५० रुपयांत रोपवेने रायगडावर जाता येणार, महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय; नवा प्लॅन काय? .माहिती मिळताच मुंबई अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले, अग्निशामक दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नांनंतर निहाल मिर्झा याला नाल्यातून बाहेर काढले. त्याला तातडीने खासगी रुग्णवाहिकेने कूपर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले; मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच निहालचा मृत्यू झाला. कूपर रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. .दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नाल्यांवर जाळ्या बसवण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी महापालिका कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देते; मात्र जुहसारख्या उच्चभ्रू परिसरातही पालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे नाले उघडेच राहिल्याने हे मृत्यूचे सापळे बनल्याचा संताप स्थानिकांनी व्यक्त केला..गुन्हा दाखल करण्याची मागणीपहिल्याच मोठ्या पावसात नाले तुडुंब भरून वाहत असताना तिथे कोणतेही धोक्याचे फलक किंवा बौरकेड्स लावण्यात आले नव्हते.पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांचे कोट्यवधी रुपये जातात कुठे, असा संतप्त सवाल विचारत, या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..Mumbai Local: रेल्वे प्रशासनाचा अॅक्शन मोड! लोकलमध्ये तळीरामांवर कठोर कारवाई, 'ड्रंक अँड ट्रॅव्हल 'ची विशेष मोहीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.