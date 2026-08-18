Andheri BEST Bus Accident: मुंबईत पुन्हा बेस्टचा अपघात! हँडब्रेक सोडताच बसची सहा वाहनांना धडक, तीन नागरिक जखमी

मुंबई : अंधेरी पश्चिमेकडील गोखले पूल सिग्नलवर सोमवारी दुपारी 'बेस्ट'च्या भाडेतत्त्वावरील बसचा भीषण साखळी अपघात घडला. बसचालकाने हँडब्रेक काढल्यानंतर अचानक बस पुढे सरकल्याने उभ्या असलेल्या चार ऑटोरिक्षा, एक कार आणि एका दुचाकीला जोराची धडक बसली. या अपघातात तीन नागरिक जखमी झाले आहेत..ओशिवरा आगार क्षेत्रातील मार्ग क्रमांक ए-२२१/३६ वर धावणारी ही बस अंधेरी बस स्थानकावरून वर्सोव्याच्या दिशेने जात असताना दुपारी १२च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. अपघाताची माहिती मिळताच बसवाहकाने तातडीने पोलिसांना कळवले..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना कूपर रुग्णालयात दाखल केले. या अपघातात युनूस शेख (वय ५५, रिक्षाचालक) यांच्या नाकाला दुखापत झाली. सोनोग्राफीचे अहवाल सामान्य आल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला असून, त्यांनी डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे..मनोजकुमार बाजदेव (३०,पादचारी) यांच्या मानेला मार लागला. त्यांनी 'बेस्ट' विरोधात कोणतीही तक्रार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनिस निसार धारी (२०, दुचाकीस्वार) यांच्या कंबरेला दुखापत झाली असून, त्यांनी रुग्णालयात उपचार घेण्यास नकार दिला. त्यांनीही डी. एन. नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. कूपर रुग्णालयातील सर्व जखमींना प्राथमिक उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. या साखळी अपघातात वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे..Thane Property Tax Hike: ठाणेकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा! १२ ते २० टक्के होणार वाढ, कोणाला मिळणार सवलत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.