Mumbai Crime News : मुंबईत धावत्या लोकलमध्ये तरुणाला संपवले; त्या रात्री नेमकं काय घडलं? आरोपीचे धक्कादायक खुलासे

What Happened in the Andheri–Nalasopara Local Train Murder Case : पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी ते नालासोपारा दरम्यानच्या लोकल ट्रेनमध्ये २२ वर्षीय मयंक लोहार याच्या निर्घृण हत्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या ३० वर्षीय रोशन सुवर्णाने पोलिसांसमोर दिलेल्या जबाबात अनेक धक्कादायक दावे केल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, आरोपीचे सर्व दावे अद्याप तपासाअंती सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले..पोलिसांच्या माहितीनुसार, अंधेरीतील कार्गो परिसरात बारकोड लेबलिंगचे काम करणारा रोशन सुवर्णा घटनेच्या दिवशी दिवसभर मद्यप्राशन करत होता. सायंकाळी तो अंधेरी स्थानकातून नालासोपारा दिशेने जाणारी लोकल पकडून घरी निघाला होता..जबाबातील मुख्य दावे आरोपी रोशन सुवर्णाच्या म्हणण्यानुसार, जोगेश्वरी ते मालाड दरम्यान मुसळधार पावसामुळे डब्यात पाणी शिरत होते. त्यामुळे काही प्रवाशांनी दरवाजा बंद करण्याची विनंती केली. यावेळी मयंक लोहार यानेही दरवाजा बंद करण्यास सांगितले. यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला. आरोपीने शिवीगाळ केल्याचा आणि मयंकने प्रत्युत्तरादाखल शिवीगाळ केल्याचा दावा रोशनने केला आहे..Kalyan: कल्याण कोर्टाबाहेर वकील आणि मद्यधुंद पोलिसात हाणामारी, गैरवर्तन केल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?.वाद अधिक तीव्र झाल्यानंतर मयंकने रोशनच्या डाव्या डोळ्यावर जोरदार ठोसा मारल्याचे आरोपीने पोलिसांना सांगितले. त्यानंतर काही इतर प्रवाशांनीही त्याला मारहाण केल्याचा त्याचा दावा आहे. संतापाच्या भरात त्याने आपल्या बॅगेत ठेवलेला चाकू बाहेर काढून मयंकवर वार केल्याची कबुली रोशनने दिली आहे. .Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.चाकूहल्ल्यानंतर डब्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. लोकल बोरिवली स्थानकाजवळ आल्यावर ट्रेनचा वेग कमी झाल्याचा फायदा घेत आरोपी चालत्या ट्रेनमधून उडी मारून पळून गेल्याचे त्याने सांगितले. पळताना सबवेमध्ये हत्येसाठी वापरलेला चाकू फेकून दिल्याचेही त्याने जबाबात नमूद केले. .आरोपीची पार्श्वभूमी रोशन सुवर्णाने आपल्या एका मित्राकडे दोन चाकू पाहिले होते. त्यापैकी एक घरी ठेवला होता आणि दुसरा तो नेहमी बॅगेत बाळगत असे. तो सहसा मद्यधुंद अवस्थेत असल्याने ओला किंवा उबेरने प्रवास करत असे. मात्र, त्या दिवशी लोकलमध्ये गर्दी कमी असल्याचे वाटल्याने तो रेल्वेने प्रवास करत होता. .पोलिसांकडून आरोपीच्या जबाबातील प्रत्येक दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात येत आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी प्रवाशांचे जबाब आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास वेगाने सुरू आहे. आरोपीच्या दाव्यांमधील सत्यता तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.