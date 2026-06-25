मुंबई

Mumbai Crime News : मुंबईत धावत्या लोकलमध्ये तरुणाला संपवले; त्या रात्री नेमकं काय घडलं? आरोपीचे धक्कादायक खुलासे

Mayank Lohar Killing : अंधेरी–नालासोपारा लोकलमध्ये २२ वर्षीय मयंक लोहारच्या हत्येप्रकरणी ३० वर्षीय रोशन सुवर्णा अटकेत आहे. घटनेच्या दिवशी आरोपी दिवसभर मद्यप्राशन करून लोकलने घरी जात होता. दरवाजा बंद करण्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला.
Accused Roshan Suvarna’s Statement and Key Claims

Accused Roshan Suvarna’s Statement and Key Claims

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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What Happened in the Andheri–Nalasopara Local Train Murder Case : पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी ते नालासोपारा दरम्यानच्या लोकल ट्रेनमध्ये २२ वर्षीय मयंक लोहार याच्या निर्घृण हत्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या ३० वर्षीय रोशन सुवर्णाने पोलिसांसमोर दिलेल्या जबाबात अनेक धक्कादायक दावे केल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, आरोपीचे सर्व दावे अद्याप तपासाअंती सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

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