मुंबई

Mumbai News : अंधेरी स्थानकातच तरुणीच्या धर्मांतराचा प्रयत्न? वृ्द्ध करत होता प्रार्थना; प्रवाशानं शूट केला व्हिडीओ

Andheri Station Viral Video: मुंबईतील अंधेरी स्थानकात एका तरुणीच्या धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा दावा एका प्रवाशानं केलाय. सोशल मीडियावर यासंदर्भात एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. स्थानकातच ख्रिश्चन व्यक्ती प्रार्थना करत असल्याचं दिसतंय.
Andheri Station Viral Video

Alleged Conversion Attempt at Andheri Station Goes Viral

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Mumbai News: मुंबईतील अंधेरी स्थानकातला एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. एका प्रवाशानं हा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला असून त्यात दावा करण्यात आलाय की एका वृद्धाकडून तरुणीचं धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात दिसतं की, संबंधित व्यक्ती एका बाकड्यावर बसलेल्या तरुणीच्या समोर उभा होता. तिने हात जोडले असून डोळे बंद केले होते. तिच्या डोक्यावर हात धरून प्रार्थना करत होता.

Loading content, please wait...
viral
Mumbai
Video
religion
viral video
Christians
anti-conversion legislation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com