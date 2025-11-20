Mumbai News : अंधेरी स्थानकातच तरुणीच्या धर्मांतराचा प्रयत्न? वृ्द्ध करत होता प्रार्थना; प्रवाशानं शूट केला व्हिडीओ

Mumbai News: मुंबईतील अंधेरी स्थानकातला एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. एका प्रवाशानं हा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला असून त्यात दावा करण्यात आलाय की एका वृद्धाकडून तरुणीचं धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात दिसतं की, संबंधित व्यक्ती एका बाकड्यावर बसलेल्या तरुणीच्या समोर उभा होता. तिने हात जोडले असून डोळे बंद केले होते. तिच्या डोक्यावर हात धरून प्रार्थना करत होता..प्रवाशांना जेव्हा संबंधित व्यक्ती काहीतरी धार्मिक गोष्ट करत असल्याचं समजलं तेव्हा त्याला अडवलं. भरदिवसा रेल्वे स्थानकावर सुरू असलेल्या या प्रकारावर एका प्रवाशानं आक्षेप घेतला. तेव्हा मी प्रार्थना करतोय असं त्या व्यक्तीनं सांगितलं. त्यावेळी तरुणीला काय बोलावं हेच सुचत नव्हतं. ती गोंधळलेल्या अवस्थेत होती. वृद्ध व्यक्ती तरुणीचं धर्मांतर करत असल्याचा आरोप व्हिडीओ शूट करणाऱ्या प्रवाशानं केलाय..मुंबईत भरदिवसा बिल्डरवर झाडल्या गोळ्या, दोन गोळ्या पोटात घुसल्या; गोळीबाराच्या घटनेनं खळबळ.स्टेशनवर काय करताय असं विचारलं असता वृद्ध व्यक्ती प्रार्थना सुरू असल्याचं सांगते. तेव्हा प्रवाशी म्हणतो की ती हिंदू तरुणी आहे, तुम्ही ही अशी धार्मिक गोष्ट स्टेशनवर करू शकत नाही. यावर वृद्ध म्हणतो की मी पण हिंदूच आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर उलट सुलट प्रतिक्रिया त्यावर येत आहेत. हिंदू व्यक्ती ख्रिश्चन बनल्यानंतर त्याला इतरांना ख्रिश्चन धर्मात आणायला लावलं जात असल्याचं एका युजरनं म्हणत हा व्हिडीओ शेअर केलाय..वृद्धाने मी हिंदू असल्याचं सांगितलं. पण तो ख्रिश्चन धर्माची प्रार्थना म्हणत होता. यावरून प्रवाशाने वृद्धाला झापलं आणि सार्वजनिक ठिकाणी तुम्ही अशा धार्मिक गोष्टी करू शकत नाही असं सांगितलं. जर पुन्हा इथं असे प्रकार केलेत तर तुम्हाला पोलिसांकडे सोपवू अशा शब्दा इशाराही देण्यात आला..भारतीय रेल्वेकडून रेल्वे स्थानकात वैयक्तिक प्रार्थना करण्यावर बंदी नाहीय. पण अशा पद्धतीनं एकापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्रित प्रार्थना करणं, धार्मिक विधी वगैरे करणं योग्य आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.