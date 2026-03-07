मुंबई

स्ट्रेस फ्री झोन, शांत आणि योग क्षेत्र, अर्बन फॉरेस्ट अन् बरंच काही! मुंबईत अनोखे उद्यान उभारणार; पण कुठे? वाचा संपूर्ण योजना...

Marol unique park: मुंबईतील अंधेरी येथे एक अनोखे उद्यान बांधले जात आहे. हे अनोखे आणि दुर्मिळ उद्यान मुंबईत अशा प्रकारचे एकमेव आहे. हे एक तणावमुक्त क्षेत्र असेल. जे जंगलात असल्याची भावना देईल.
बीएमसी अंधेरीच्या मरोळ येथे ४ एकर जागेवर १७,००० झाडांचे शहरी वन स्थापन करून एक अद्वितीय सार्वजनिक जागा तयार करत आहे. मियावाकी जंगलाव्यतिरिक्त या भूखंडावर लहान मुलांसाठी (२ वर्षांखालील मुलांसाठी) एक स्वतंत्र बाग, मुलांसाठी स्वतंत्र बाग, बांबू झोन, पक्षी झोन, सांस्कृतिक वन, देवराई वन, मधमाशी उद्यान आणि आयुर्वेदिक क्षेत्र देखील असेल.

