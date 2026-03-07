स्ट्रेस फ्री झोन, शांत आणि योग क्षेत्र, अर्बन फॉरेस्ट अन् बरंच काही! मुंबईत अनोखे उद्यान उभारणार; पण कुठे? वाचा संपूर्ण योजना...

बीएमसी अंधेरीच्या मरोळ येथे ४ एकर जागेवर १७,००० झाडांचे शहरी वन स्थापन करून एक अद्वितीय सार्वजनिक जागा तयार करत आहे. मियावाकी जंगलाव्यतिरिक्त या भूखंडावर लहान मुलांसाठी (२ वर्षांखालील मुलांसाठी) एक स्वतंत्र बाग, मुलांसाठी स्वतंत्र बाग, बांबू झोन, पक्षी झोन, सांस्कृतिक वन, देवराई वन, मधमाशी उद्यान आणि आयुर्वेदिक क्षेत्र देखील असेल..कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) च्या मदतीने 'ग्रीन यात्रा' या स्वयंसेवी संस्थेने हे अनोखे उद्यान विकसित केले आहे. पुढील दीड वर्षात हे शहरी वन पूर्णपणे तयार होईल.गेल्या काही वर्षांपासून घनदाट जंगलासाठी मियावाकी पद्धतीचा वापर करून, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी बीएमसी सक्रियपणे काम करत आहे. या उपक्रमामुळे संपूर्ण परिसरात हिरवळ वाढत आहे..Mumbai News: इमारतीत प्रवेश नाकारला, दिव्यांगांमध्ये वातावरण तापलं, महापालिकेवर धडक; नेमकं प्रकरण काय?.बीएमसी जनतेसाठी आणि पर्यावरणासाठी सर्वोत्तम शक्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे. या खुल्या जागेत अनेक अद्वितीय वैशिष्ट्ये आणि सुविधा असतील.- नितीन शुक्ला, वॉर्ड अधिकारी, बीएमसी.आम्ही तज्ञांच्या मदतीने ही सार्वजनिक खुली जागा विकसित करत आहोत. ही एक अद्भुत खुली जागा असेल जी निसर्गाचे रक्षण करेल आणि लोकांना ऊर्जा देईल.- प्रदीप त्रिपाठी, संस्थापक, हरित यात्रा.सुविधा काय असणार?स्थानिक गवताळ प्रदेश या सार्वजनिक शहरी जंगलात एकाच छताखाली विविध सुविधा असतील, कदाचित मुंबईतील पहिलेच. त्यात वन अधिवास आणि स्थानिक गवताळ प्रदेशांचा समावेश असेल.योग क्षेत्र नैसर्गिक वातावरणात योग, श्वासोच्छवासाचे व्यायाम आणि ध्यान करण्यासाठी समर्पित क्षेत्र.शांत क्षेत्र मानसिक शांती, आत्म-चिंतन आणि आंतरिक शांतता प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेले कमी त्रासदायक क्षेत्र..Mumbai News: इमारतीत प्रवेश नाकारला, दिव्यांगांमध्ये वातावरण तापलं, महापालिकेवर धडक; नेमकं प्रकरण काय?.बी विथ यू झोनभावनिक विश्रांती, एकांतता आणि शहरी ताणतणावापासून सुटका मिळवण्यासाठी डिझाइन केलेले विशेष स्थान.निरोगी क्षेत्रनिसर्गाशी जोडलेले क्षेत्र जे मानसिक आरोग्य आणि एकूणच कल्याणात योगदान देईल.देवराई वनभारताची जैवविविधता आणि निसर्गाशी आध्यात्मिक संबंध जपण्यासाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण स्थानिक झाडे लावली जातील..सांस्कृतिक वनभारतीय शास्त्रे, संस्कृती आणि वारशात उल्लेख केलेली झाडे येथे लावली जातील, माहिती फलक लावले जातील.फुलपाखरू उद्यानफुलपाखरे आणि मधमाश्यांना आकर्षित करण्यासाठी डिझाइन केलेले स्थानिक फुलांचे उद्यान. त्यांच्याकडे लाकूड, बांबू, पाने आणि चिखलापासून बनवलेले घरटे देखील असतील.हर्बल उद्यानपारंपारिक उपचारांना प्रोत्साहन देणारे औषधी वनस्पती आणि आयुर्वेदात वापरल्या जाणाऱ्या झाडांची लागवड.नैसर्गिक मार्गवाळू, रेती, लहान काठ्या आणि दगड यासारख्या नैसर्गिक साहित्यापासून बनवलेले मार्ग, जे निसर्गाच्या सानिध्यात चालण्याचा एक अनोखा अनुभव प्रदान करतील..मुस्लिम तरुणाचे हिंदू मुलीशी ३ वर्ष प्रेमसंबंध; लग्नावेळी हिंदूवादी कार्यकर्त्यांची धडक अन्... प्रकरण पोलीस ठाण्यात पोहोचले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.