मुंबई

Anil Deshmukh: राज्यात कायद्याचा धाक उरला नाही; अनिल देशमुख यांचे नसरापूर प्रकरणावरून टीकास्त्र, महिला-बालक सुरक्षेत सरकार अपयशी?

law and order situation in Maharashtra latest news: नसरापूर-चाकणमधील बालिकांवरील अत्याचार-हत्याकांडानंतर अनिल देशमुखांचा सरकारवर हल्लाबोल; महिला-बालक सुरक्षेत घोर निष्काळजीपणा, कायद्याच्या धाकावर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: नसरापूर (ता. भोर, जि. पुणे) येथे साडेतीन वर्षीय बालिकेची ६० वर्षीय नराधमाने अत्याचार करून निर्घृण हत्या करण्याची घटना माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. चाकण येथेही बालकाची अत्याचार करून हत्या करण्यात आली. या घटनांवरून राज्यात कायद्याचा धाक शिल्लक आहे की नाही,असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना उपस्थित केला.

