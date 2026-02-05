Mumbai Metro 3: मेट्रो तिकिटांवरील नावांवरून वाद पेटला! महिनाभरात दुरुस्ती नाही तर आंदोलन; प्रशासनाला इशारा, प्रकरण काय?

मुंबई : मुंबई लोकलननंतर आता मेट्रो देखील प्रवाशांची जीवनवाहिनी झाली आहे. मात्र आता या मेट्रोबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे. मेट्रो तिकिटावरील स्थानकांच्या नावांवरून वादाची ठिणगी उडाली आहे. मेट्रो मार्गिका ३ म्हणजेच एक्वा लाईन या मेट्रो मार्गिकेच्या दोन प्रमुख आणि महत्त्वाच्या स्थानकांवर देण्यात येणाऱ्या तिकीटांवर दिलेल्या स्थानकांच्या नावावरून वाद झाला आहे. .नेमके प्रकरण काय?काही महिन्यांपूर्वी एक्वा लाईन मेट्रो ३ या मार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. यानंतर या मेट्रोसेवेचा प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत होता. मात्र आता या मेट्रो मार्गिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाचे नाव 'सीएसएस टर्मिनस मेट्रो', तर जगन्नाथ शंकरशेट मेट्रो स्थानकाचे नाव 'जेएसएस मेट्रो' असे नमूद करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला असून यामुळे मेट्रोबाबत वादाची ठिणगी उडाली आहे..Mumbai–Pune Expressway: ३२ तास रस्ता बंद, लोक रस्त्यावर अडकले… राज ठाकरेंनी मागितला टोल परतावा; सरकारच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न.दरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि जगन्नाथ शंकरशेट या दोन्ही मेट्रो स्थानकांना देण्यात आलेल्या नावांचा तिकीटावर पूर्ण उल्लेख करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. हे प्रकरण नामदार जगन्नाथ (नाना) शंकरशेट प्रतिष्ठानने मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉरपोरेशनच्या कार्यकारी संचालकांना पत्र पाठवून निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच महिनाभरात तिकीटावरील नावात सुधारणा न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे..मेट्रो मार्गिका ३ ही भूमिगत असून हा मार्ग तब्बल ३३.५ किमी लांब आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्जला जोडणाऱ्या या मार्गामुळे प्रवाशांना चांगलाच फायदा होत असून या मार्गावर तब्बल २६ भूमिगत मेट्रो स्टेशन आहेत. तथपि याच स्थानकांमधील दोन मेट्रो स्थानकांवर देण्यात येणाऱ्या तिकिटांवर वेगळे नाव देण्यात येत असून याबद्दल नामदार जगन्नाथ (नाना) शंकरशेट प्रतिष्ठानने नाराजी व्यक्त केली आहे..Mumbai-Pune Expressway Traffic Jam, २४ तासांपासून खोळंबलेल्यांसाठी पोलीस बनले अन्नदाते | Sakal News.त्याचबरोबर प्रवासी तिकिटांवर 'छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानक' आणि 'जगन्नाथ शंकरशेट मेट्रो स्थानक' असा संपूर्ण नावाचा स्पष्ट उल्लेख मराठी व इंग्रजी भाषेत झालाच पाहिजे. छत्रपती शिवाजी मराहाज महाराष्ट्राचे दैवत आहेत, तर जगन्नाथ शंकरशेट यांचा मुंबईच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा आहे. या दोन्ही व्यक्तींच्या नावाचा तिकीटावर 'सीएसएम टर्मिनस मेट्रो' आणि 'जेएसएस मेट्रो' असा उल्लेख करून त्यांचा अपमान करण्यात येत असल्याचे मत प्रतिष्ठाने व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.