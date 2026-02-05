मुंबई

Mumbai Metro 3: मेट्रो तिकिटांवरील नावांवरून वाद पेटला! महिनाभरात दुरुस्ती नाही तर आंदोलन; प्रशासनाला इशारा, प्रकरण काय?

Mumbai Metro 3 Ticket Controversy: मेट्रो तिकिटांवरील नावांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. याबाबत सुधारणा न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबई लोकलननंतर आता मेट्रो देखील प्रवाशांची जीवनवाहिनी झाली आहे. मात्र आता या मेट्रोबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे. मेट्रो तिकिटावरील स्थानकांच्या नावांवरून वादाची ठिणगी उडाली आहे. मेट्रो मार्गिका ३ म्हणजेच एक्वा लाईन या मेट्रो मार्गिकेच्या दोन प्रमुख आणि महत्त्वाच्या स्थानकांवर देण्यात येणाऱ्या तिकीटांवर दिलेल्या स्थानकांच्या नावावरून वाद झाला आहे.

