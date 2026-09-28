Mumbai News : १६ वर्षीय आरित झिंदलची ८१ किमीची थक्क करणारी जलतरण कामगिरी; तब्बल १२ तास ५७ मिनिटे पाण्यात

मुंबई - जुहू येथील सी. पी. गोएंका इंटरनॅशनल स्कूलचा १६ वर्षीय विद्यार्थी आरित झिंदल याने मुर्शिदाबाद येथे तब्बल ८१ किलोमीटरचे एंड्युरन्स स्विमिंग अवघ्या १२ तास ५७ मिनिटांत पूर्ण करत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. यापूर्वी त्याने जास्तीत जास्त ३० किलोमीटर अंतर पोहून पूर्ण केले होते. त्यामुळे ३० वरून थेट ८१ किलोमीटरपर्यंतची ही झेप विशेष कौतुकास्पद ठरते..स्पर्धेच्या हंगामात खांद्याला झालेल्या दुखापतीमुळे या आव्हानापूर्वी आरितला केवळ १० तासांचे एकच प्रशिक्षण सत्र घेता आले. या स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटूंसह २८ स्पर्धक सहभागी झाले होते.नियमित स्पर्धात्मक जलतरणात आरितचा वेग यश मिळवण्यासाठी पुरेसा नाही, असे त्याच्या वडिलांना वाटत होते. त्यातूनच आरितने एंड्युरन्स स्विमिंगकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला नियमित जलतरणाला पर्याय म्हणून सुरू झालेला हा प्रवास पुढे त्याची ताकद बनला. कैलास आखाडे यांनी आरितला प्रशिक्षण दिले..आरितसाठी एंड्युरन्स म्हणजे स्वतःशी मानसिक संघर्ष करत वेदना सहन करण्याचा खेळ नाही; उलट, त्याला आवडणारी गोष्ट करत राहणे एवढाच त्याच्यासाठी त्याचा अर्थ आहे. जवळपास १३ तास पाण्यात असताना त्याच्या मनात गाण्यांच्या ओळी, विस्कळीत विचार आणि पोहून बाहेर पडल्यानंतर काय खायचे याचाही विचार सुरू होता, त्यात चक्क कोळंबीचाही समावेश होता..लांबलचक सराव, अवघड वेळापत्रक आणि एंड्युरन्स स्विमिंगसोबत येणाऱ्या अनेक गोष्टी याच अनुभवाला अधिक आनंददायी बनवतात. माझ्यासाठी एंड्युरन्स हा काही मानसिक खेळ नाही. मी फक्त मला आवडते ते करतो.- आरित झिंदल, जलतरणपट्टू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.