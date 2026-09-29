Panvel: एकीकडे दुष्काळ दुसरीकडे कोट्यवधींची उधळपट्टी, पनवेल महानगरपालिकेच्या कारभारावर विरोधकांचे ताशेरे

पनवेल : राज्यात एकीकडे भीषण दुष्काळाच्या झळा बसत असताना, दुसरीकडे मात्र नवी मुंबईनंतर आता पनवेल महानगरपालिकेत वर्धापन दिनाच्या नावाखाली उधळपट्टी सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेला १० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पालिकेकडून भव्य कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. .या सोहळ्याला मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची उपस्थिती असणार आहे. मात्र, या वर्धापन दिनासाठी नावाखाली २ ते ३ कोटी रुपये उधळले जात आहेत. असा आरोप विरोधी पक्ष नेते अरविंद म्हात्रे यांनी केला आहे महापौर बंगल्यावर गरज नसताना कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे असा आरोप सुद्धा त्यांनी केला आहे..Mumbai News : १६ वर्षीय आरित झिंदलची ८१ किमीची थक्क करणारी जलतरण कामगिरी; तब्बल १२ तास ५७ मिनिटे पाण्यात.मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यानंतर महापौर निवासस्थानाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आल्यानंतर, आता वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने सत्ताधारी भाजपकडून ही उधळपट्टी सुरू करण्यात आली आहे. .विशेष म्हणजे, पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात अनेक दिवसांपासून पाणीटंचाईची समस्या गंभीर बनली असून, नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत..IIT Bombay Case: कॉपी केल्याचा साहिलला पश्चात्ताप, मित्र-मैत्रिणीला फोन केल्याचे पोलिस तपासात उघड.एकीकडे रहिवाशांना पिण्याचे पाणी मिळत नसताना, दुसरीकडे मात्र कोट्यवधी रुपये उधळले जात असल्याने विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण मुद्द्यावर पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे आणि भाजपचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.