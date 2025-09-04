Panvel Municipality: पनवेल महापालिकेची प्रभागरचना जाहीर, इच्छुकांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम

पनवेल : पालिकेची प्रभाग प्रारूप बुधवारी नागरिकांसाठी जाहीर करण्यात आली. काही प्रभागात किरकोळ बदल वगळता २०१७ प्रमाणे प्रभाग रचना असून याबाबतच्या हरकती आणि सूचनानंतर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणार असल्याने इच्छुकांची प्रतीक्षा संपली आहे..पनवेल महापालिकेची २०१६ ला स्थापना झाली. पनवेल नगरपरिषदेचा पूर्वीचा भाग, सिडको वसाहती आणि २९ महसुली गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला. ११० किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या पनवेल पालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ ला झाली. त्यावेळी २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रभाग रचना करण्यात आली. समाविष्ट गाव आणि खारघर असे १ ते ६ अशी प्रभागांची संख्या आहे..Raigad News: गणरायाचे विसर्जन होताच खवय्यांचा मासळीवर ताव! भाव आटोक्यात असल्याने सर्वाधिक खरेदी .कळंबोली वसाहती ७, ८,९ आणि १० असे वॉर्ड आहेत. क्रमांक ९ मध्ये आसूड गाव, वळवली, टेंभुर्डे, खिडुकपाडा या गावांचा समावेश करण्यात आला. ११ ते १३ क्रमांकाच्या प्रभागात विशेष करून कामोठेचा भाग येतो. त्याचबरोबर १४ मध्ये खांदागाव तसेच पनवेलच्या काही परिसराचा समावेश करण्यात आला आहे. १५ मध्ये संपूर्ण खांदा वसाहत असून १६, १७ वार्डमध्ये नवीन पनवेल समाविष्ट आहे..तसेच १८ आणि १९ या प्रभागात संपूर्ण पनवेल शहर सामावून घेण्यात आलेले आहेत. प्रभाग क्रमांक वीसमध्ये तक्का,पोदी आणि काळुंद्रे गाव येते. पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करून निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले होते. आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रारूप जाहीर करण्यात आली आहे..तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य... .पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जाहीर करण्यात आली आहे. यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना निश्चित केली जाईल. २०११ च्या जनगणनेनुसारच प्रारूप तयार करण्यात आला आहे. अंतिम प्रारूप झाल्यानंतर त्या त्या प्रभागातील मतदारांचा आकडा निश्चित होईल. जेणेकरून पुढील निवडणूक प्रक्रिया केली जाईल.- गणेश शेट्टे, अतिरिक्त आयुक्त, कामोठे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.