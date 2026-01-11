Raj Thackeray: पैसे फेकले की जनता विकत मिळते? ठाकरे बंधूंचा सरकारला थेट सवाल, राज ठाकरे म्हणाले- निवडणूक जिंकण्यासाठी...

२०२६ च्या बीएमसी निवडणूकीपूर्वी, उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी रविवारी संध्याकाळी २० वर्षांहून अधिक काळानंतर मध्य मुंबईतील शिवाजी पार्कवर एकाच व्यासपीठावर संयुक्त सभा घेतली आहे. या सभेमध्ये ठाकरे बंधुंनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. यावेळी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, २० वर्षांनी पहिल्यांदा युती झाली आहे. त्यामुळे प्रक्रियेत काही लोकांना तिकीटं दिली गेली. अनेकांना देता आली नाही. अनेक जण नाराज झाले..राज ठाकरे म्हणाले की, काहींना दुसऱ्या पक्षात जावं वाटलं. काही गोष्टी झाल्या. होतात, काही आमच्या पण हातात नसतं. त्यांना दुखावणं हा आमचा हेतू नव्हता. पण तरीही नाराजांची दिलगिरी व्यक्त करतो. आपलेच आहेत परत येतील. कारण आता आहेत तेच कुठे जातील सांगता येत नाही. त्यामुळे जे गेलेत ते येतीलच परत. मी आणि उद्धव एकत्र येण्याचं कारण मुंबईवर आलेलं संकट... गेली अनेक वर्षे भाषणातून हे मुद्दे मांडत आलो की कशा प्रकारचा डाव रचला जात आहे. .भाजपनं केलं की अमर प्रेम, आम्ही केलं की लव्ह जिहाद का? काँग्रेस, एमआयएमशी युतीवरून ठाकरे बंधूंचा प्रहार.मध्यंतरी हिंदी सक्तीचा विषय राज्य सरकारने आणला. त्यावेळी उद्धव आणि मी कडाडलो. कुठच्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे हे मी सांगितलं होतं. तिकडून युतीच्या चर्चेला सुरुवात झाली. पण हिंदी सक्तीचा विषय होता तो तुम्हाला चाचपडून पाहण्याचा होता. तुम्ही जागे आहात का ते पाहायचं होतं. २०२४ या वर्षानंतर विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकारला जे मनाला येईल ते करायला सुरुवात झाली. कुठून आली इतकी हिंमत? कोणाला विचारायचं नाही, लोकं बिकं नावाची गोष्ट नाही, आम्हाला वाटलं म्हणून आम्ही केलं. कोण आहे ही महाराष्ट्राची जनता, पैसे फेकले की विकत घेऊ हा आत्मविश्वास कुठून आला यांच्यात, असं म्हणत राज ठाकरेंनी निशाणा साधला आहे..राज ठाकरे म्हणाले की, काँग्रेसही सत्तेत होती, अनेक लोक सत्तेत होते. पण ते लोकांना घाबरून असायचे. जनतेला घाबरून असायचे. आता घाबरणं वगैरे काहीच नाही. गृहीत धरून जनतेला टाकलं आहे. मतं कुठून येतात, कशी येतात याविरोधात लढा सुरूच आहे. उद्दामपणा कुठेपर्यंत गेला तर अकोटमध्ये एमआयएमसोबत आणि बदलापूरमध्ये भाजपने काँग्रेससोबत युती केली आहे. ६६ जागा बिनविरोध आल्या. आज ६६ आहेत, उद्या आकडे वाढत जातील. त्यांना कळलंय की, आपण लोकांना कसं विकत घेत आहोत..Zilla Parishad Election : आदेश आला ! जिल्हा परिषद-पंचायत समितीचा धुरळा उडणार, आचारसंहिता दोन दिवसात शक्य, निवडणूक आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना.वाईट हे वाटतं की आपण विकले जात आहोत. ड्रग्ज विकणाऱ्याला भाजपनं तिकीट दिले आहे. तुमच्या नाकावर टिच्चून ही तिकिटं दिली जात आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यातला आरोपी तुषार आपटेला नगरसेवक केलं. आली कुठून ही हिंमत. वेड्या वाकड्या पद्धतीने निवडणूक जिंकण्याचं यंत्र-तंत्र हस्तगत होतं तेव्हाच ही मस्ती, माज येतो. अख्खी मुंबई, महाराष्ट्र, देश विकायला काढलाय. आपल्यासमोर काय वाढून ठेवलंय याचा अंदाजही नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.