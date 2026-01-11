मुंबई

Raj Thackeray: पैसे फेकले की जनता विकत मिळते? ठाकरे बंधूंचा सरकारला थेट सवाल, राज ठाकरे म्हणाले- निवडणूक जिंकण्यासाठी...

Raj Thackeray Speech News: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मोठ्या संबोधित करताना सांगितले की, ते आणि शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. संयुक्त सभेत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे.
२०२६ च्या बीएमसी निवडणूकीपूर्वी, उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी रविवारी संध्याकाळी २० वर्षांहून अधिक काळानंतर मध्य मुंबईतील शिवाजी पार्कवर एकाच व्यासपीठावर संयुक्त सभा घेतली आहे. या सभेमध्ये ठाकरे बंधुंनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. यावेळी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, २० वर्षांनी पहिल्यांदा युती झाली आहे. त्यामुळे प्रक्रियेत काही लोकांना तिकीटं दिली गेली. अनेकांना देता आली नाही. अनेक जण नाराज झाले.

