Atal Setu: आशियातला सर्वात लांब, जगातलं पहिलं तंत्रज्ञान अन्...; असा आहे मोदींच्या हस्ते उद्घाटन होणारा मुंबईतला 'अटल सेतू'

मुंबई : अटल सेतू-मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या पुलाचं उद्घाटन उद्या (१२ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार आहे. पण या पुलाची वैशिष्ट्ये ऐकून तुम्ही चक्रावून जाल. कारण आशियातील सर्वांत लांब, जगातील पहिलं तंत्रज्ञान यांसह अनेक आश्चर्यकारक बाबी या पुलाबाबत आहेत. एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी याची माहिती दिली. (atal setu asia longest world first technology and many amazing things tommorow inaugurated by pm modi)