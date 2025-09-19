Atal Setu : १७ हजार कोटींचा अटल सेतू, १७ महिन्यात खड्डे; MMRDA म्हणते, पावसामुळे झालं, कंत्राटदाराला १ कोटी दंड

Atal Setu Bridge Damage: अटल सेतू हा मुंबई ते नवी मुंबई या दरम्यान सुलभ प्रवासासाठी बांधण्यात आलेला सागरी सेतू आहे. दीड वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या अटल सेतूचं लोकार्पण करण्यात आलं. पण आता १८ महिन्यातच या अटल सेतूची दुरवस्था झाल्याचं चित्र दिसून येतंय. अटल सेतूचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून नवी मुंबईच्या दिशेनं जाताना तीन मोठे खड्डे पडल्याचं यात दिसतंय. हे खड्डे बुजवण्याचं काम एमएमआरडीए करत आहे..अटल सेतूसाठी तब्बल १७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या अटल सेतूमुळे मुंबई ते नवी मुंबई हे अंतर फक्त १२ मिनिटात पार करता येतं. अटल सेतूची लांबी जवळपास २२ किमी इतकी आहे. मोठा गाजावाजा करून लोकार्पण झालेल्या या अटल सेतूवर खड्डे पडल्यानं वाहनचालकांनी नाराजी व्यक्त केलीय..पोटात जोराची कळ, हायवेवर शौचालय दिसेना, गाडी पळवल्यानं मलाच ४ वेळा दंड झाला; न्यायमूर्तींनी NHAIला फटकारलं.अटल सेतूवर खड्ड्यांप्रकरणी कंत्राटदाराला दंडही करण्यात आला आहे. रस्त्याची दुरवस्था झाल्यानं कंत्राटदाराला एक कोटीचा दंड ठोठावला आहे. तसंच त्याचं दोष दायित्वही एक वर्षानं वाढवण्यात आलं असल्याची माहिती एमएमआरडीकडून देण्यात आलीय..धक्कादायक बाब म्हणजे अटल सेतूवर खड्डे पडण्याचं कारण सांगताना एमएमआरडीने अतिवृष्टीने असं झाल्याचं म्हटलंय. अतिवृष्टीमुळे अटल सेतूवर रस्त्याची दुरवस्था झालीय. सध्या दुरुस्ती केली जात आहे. पावसाळा संपल्यानंतर कायमस्वरुपी दुरुस्ती केली जाणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएने दिलीय..उमेदवारी नको पण हकालपट्टी टाळा, मुंबईला तिकिट मागायला गेलेल्या ४ भाजप पदाधिकाऱ्यांची फजिती; बारमध्ये काय घडलं?.एमएमआरडीएने सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पॅचवर्क केलं जात असल्याचं म्हटलंय. पावसाळा संपल्यानंतर हॉट मिक्स प्लांट्सचे काम केलं जाईल. त्यावेळी रस्ते अधिक टिकाऊ आणि चांगल्या दर्जाचे बनवण्यासाठी दुरुस्तीची काम करण्यात येतील. तेव्हा उच्च दर्जाचे डेन्स बिटुमिनस मॅकॅडम आणि डांबरी काँक्रीट यांच्या थरांचा वापर करण्यात येईल अशी माहिती एमएमआरडीएने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.