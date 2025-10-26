मुंबई

Panvel News: मोलाचा जीव संकटात! कळंबोली, कामोठेतील ४० सोसायट्यांना नोटिसा, अग्निशमन यंत्रणा बंद; नेमकं प्रकरण काय?

Fire Fighting System: अग्निशमन यंत्रणा ही एक महत्त्वाची उपाययोजना असून कळंबोली व कामोठेतील ४० सोसायट्यांना अग्निशमन यंत्रणा न चालल्यामुळे नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
रवींद्र गायकवाड

नवीन पनवेल : कामोठेतील आंबे श्रद्धा इमारतीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी लागलेल्या आगीत मायलेकींचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेने शहरातील बंद असलेल्या अग्निशमन यंत्रणांचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. कळंबोली, कामोठेतील ४० सोसायट्यांना अग्निशमन दलाने नोटिसा बजावल्या आहेत; पण दुर्लक्षामुळे भविष्यात अशा घटनांमधून मोलाचा जीव संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.

