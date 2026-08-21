Rickshaw-Taxi Fare Hike: रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार, 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार; किती भाडे वाढणार?

मुंबई : सोनं, पेट्रोल, गॅस तसेच भाज्या-फळे अशा अनेक गरजेपयोगी लागणाऱ्या वस्तूंच्या दरात दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. त्यानंतर आता नागरिकांचा प्रवाशी महाग होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईसह एमएमआर रिजनमध्ये ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सीमध्ये भाडेवाढ (Mumbai Auto Taxi Rate Hike) लागू केली जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईसह एमएमआरमध्ये पुढील महिन्यापासून म्हणजेच १ सप्टेंबरपासून ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सीमध्ये दरवाढ केली जाणार आहे. चालकांच्या भाडेवाडीच्या प्रस्तावाला एमएमआरटीएकडून (MMRTA) मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. त्यानुसार १ सप्टेंबरपासून रिक्षाचे भाडे १ रुपया तर टॅक्सीचे भाडे दोन रुपयांनी वाढणार आहे. भाडेवाढनुसार रिक्षाचे भाडे किमान दीड किलोमीटरसाठी २६ रुपयांवरून २७ रुपये तर टॅक्सीचे भाडे ३१ रुपयांवरून ३३ रुपये होणार आहे..Mumbai Metro: 'मेट्रो १०'ला सुधारित मान्यता, घोडबंदर रस्ताही ६० मीटर रुंद होणार, ७१६ कोटींनी खर्चात वाढ; कसे असेल भाडे? .कारण काय?गेल्या काही वर्षांत इंधन, वाहन देखभाल आणि इतर खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत चालली आहे. त्यामुळे उत्पन्नावर वाढत्या खर्चाचा ताण येत असल्याचे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचे म्हणणे आहे..Powai Crime: नजर काढतो सांगून घरात घुसला, बेडरूममध्ये जात..., बनावट तृतीयपंथीचे महिलेसोबत घृणास्पद कृत्य.कुठे भाडेवाढ होणार?रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाडेवाढसाठी २० ऑगस्ट रोजी परिवहन आयुक्तांनी पाठवलेला प्रस्ताव MMRTA ने मंजूर केला आहे. या प्रस्तावानुसार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई, विरार, पालघर या भागासाठी ही भाडेवाढ निश्चित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.