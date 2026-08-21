मुंबई

Rickshaw-Taxi Fare Hike: रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार, 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार; किती भाडे वाढणार?

Mumbai Auto-Taxi Rate Hike: 1 सप्टेंबरपासून रिक्षा-टॅक्सीमध्ये भाडेवाढ लागू केली जाणार आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रवास महागणार असून खिशाला फटका बसणार आहे.
Rickshaw-Taxi Fare Hike

Rickshaw-Taxi Fare Hike

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : सोनं, पेट्रोल, गॅस तसेच भाज्या-फळे अशा अनेक गरजेपयोगी लागणाऱ्या वस्तूंच्या दरात दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. त्यानंतर आता नागरिकांचा प्रवाशी महाग होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईसह एमएमआर रिजनमध्ये ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सीमध्ये भाडेवाढ (Mumbai Auto Taxi Rate Hike) लागू केली जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार आहे.

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