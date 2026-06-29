Mumbai News: कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेलचा मृत्यू

मुंबई : वांद्रे येथील कार्टर रोड किनाऱ्यालगत शनिवारी (ता. २७) सकाळी सुमारे २६ फूट लांबीचे 'हंपबॅक व्हेल' प्रजातीचे पिल्लू मृतावस्थेत आढळले. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कामगारांना सकाळी ६ वाजताच्या सुमारास ऑर्टस क्लबजवळील खडकांमध्ये हे पिल्लू अडकलेल्या अवस्थेत दिसून आले..मिळालेल्या कामगारांनी जेव्हा या व्हेलला पहिल्यांदा पाहिले तेव्हा खडकामध्ये अडकल्यामुळे त्याची तडफड सुरू होती. या घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशामक दल, वन विभागाचा माहितीनुसार, मॅनग्रोव्ह नॉर्थ कोकण सेल आणि सागरी पोलिसांचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले..Mumbai Poison Capsule: वैयक्तिक सूडातून विषारी कॅप्सूल, वैवाहिक आयुष्याला समाज जबाबदार असल्याचा समज, १५ हजार गोळ्या वाटण्याचा कट.वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समुद्राला आलेल्या मोठ्या भरतीमुळे हे हंपबॅक व्हेलचे पिल्लू किनाऱ्यावरील खडकांमध्ये वाहून आले असावे. बचाव पथकाने सुरुवातीला त्याला आधार देऊन पुन्हा समुद्रात ढकलण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; मात्र व्हेलकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर क्रेनच्या साहाय्याने व्हेलला खडकामधून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर हा मृतदेह वर्सोवा किनाऱ्यावर नेऊन तिथे वाळूत दफन करण्यात आला..'ही घटना अत्यंत दुःखद आहे. किनारी अडकलेले देवमासे क्वचितच जगतात, कारण पाण्यामुळे मिळणाऱ्या तरंगशक्तीअभावी त्यांचे अंतर्गत अवयव निकामी होतात. त्यांना किनाऱ्यावर येण्यापासून रोखण्यासाठी आपल्याला उपाययोजनांची गरज आहे.'- प्रवीण परदेशी, निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष .Mumbai News: सहा महिने पोटदुखी, पण हिमोग्लोबिनची कमतरता मानून दुर्लक्ष; नंतर 21 वर्षीय तरुणीच्या तपासणीत धक्कादायक सत्य समोर आलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.