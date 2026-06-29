मुंबई

Mumbai News: कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेलचा मृत्यू

Baby Humpback Whale : कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेल मृतावस्थेत आढळले आहे. या हंपबॅक व्हेलचा मृतदेह वर्सोवा किनाऱ्यावर नेऊन वाळूत दफन करण्यात आला.
Baby Humpback Whale Dead in mumbai

Baby Humpback Whale Dead in mumbai

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : वांद्रे येथील कार्टर रोड किनाऱ्यालगत शनिवारी (ता. २७) सकाळी सुमारे २६ फूट लांबीचे 'हंपबॅक व्हेल' प्रजातीचे पिल्लू मृतावस्थेत आढळले. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कामगारांना सकाळी ६ वाजताच्या सुमारास ऑर्टस क्लबजवळील खडकांमध्ये हे पिल्लू अडकलेल्या अवस्थेत दिसून आले.

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