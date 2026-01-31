मुंबई

Badlapur: संसाराला आता कुठे सुरूवात झाली होती पण..., बदलापूर रेल्वे स्थानकात २८ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

Mumbai Local Train Accident: बदलापूर रेल्वे स्थानकात धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : नुकतेच मध्य रेल्वेच्या सायन रेल्वे स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भांडणात तीन तरुण रेल्वे रुळावर पडल्याची घटना घडली. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी घडली असून या घटनेत एकजण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. रेल्वे अपघाताबाबत ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे.

