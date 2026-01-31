Badlapur: संसाराला आता कुठे सुरूवात झाली होती पण..., बदलापूर रेल्वे स्थानकात २८ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

मुंबई : नुकतेच मध्य रेल्वेच्या सायन रेल्वे स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भांडणात तीन तरुण रेल्वे रुळावर पडल्याची घटना घडली. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी घडली असून या घटनेत एकजण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. रेल्वे अपघाताबाबत ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बदलापूर रेल्वे स्थानकात धावती लोकल पकडताना एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. चेतना चंद्रशेखर देवरुखकर (२८) असे या तरुणीचे नाव असून सीएसएमटी लोकल पकडताना ही दुर्दैवी घटना घडली. आज सकाळच्या सुमारास 8 वाजून 11 मिनिटांची लोकल पकडताना चेतना देवरुखकर या पडल्या. अशातच त्यांचा पाय प्लॅटफॉर्म आणि लोकलच्या मध्यभागी पडल्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ५ नवे उड्डाणपूल सुरू होणार; कधी आणि कोणते? जाणून घ्या....दरम्यान, २८ चेतना या जुवेली येथील जगन्नाथ गॅलेक्सीत वास्तव्याला असून वर्षभरापूर्वीच त्यांचं लग्न झालं होतं. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबात दुःखाचं वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.