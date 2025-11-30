मुंबई

Maharashtra Politics: भाजप-शिवसेना आमनेसामने! बदलापुरात शिंदे गटाकडून पुन्हा पैसे वाटपाचा आरोप

Political Clash Between BJP And Shinde Shivsena: बदलापूरात भाजप कार्यकर्त्यांकडून मतदारांना पैसे वाटप करण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाने केला आहे. यामुळे राजकारणात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर : शहरात भाजप कार्यकर्त्यांकडून मतदारांना पैसे वाटप करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना शिंदे गटाने केला आहे. या आरोपांमुळे दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुसऱ्यांदा हा प्रकार घडल्याने शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

