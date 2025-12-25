Vasai Virar Municipal Corporation: वसई विरार महानगरपालिकेत यावेळी कोण ठरणार किंगमेकर?; दोन निवडणुकीत सर्वात जास्त जागा बहुजनला!

-संदीप पंडितविरार: वसई विरार महानगरपालिकेची स्थापना २०१० साली झाल्यावर २०१० साली पहिली निवडणूक पार पडली होती त्यावेळी सर्वात जास्त जागा मिळवून बहुजन विकास आघाडीने एक हाती सत्ता मिळविली होती. त्यानंतर २०१५ ला झालेल्या दुसर्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने ११५ पैकी १०७ जागा निवडून रेकार्ड केला होता. यावेळी मात्र विधान सभेत झालेल्या सत्ता बलनंतर बहुजन विकास आघाडी वसई विरार पालिकेवरील आपली पकड कायम ठेवते. कि,भाजप बहुजनला मागे सारते यावर आता पासूनच चर्चा रंगू लागल्या आहेत. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.वसई विरार महानगरपालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २०१० साली झाली त्यावेळी. वसईला विवेक पंडित हे आमदार होते. नालासोपाराला बहुजनचे क्षितिज ठाकूर व बोईसरला विलास तरे हे आमदार होते. असे असतानाही ८९ जागांपैकी ५५ जागा ह्या बहुजन विकास आघाडीने जिंकल्या होत्या.महापालिकेची दुसरी निवडणूक २०१५ ला झाली या निवडणुकीत ११५ जागा होत्या..त्या पैकी १०६ जागा एकहाती बहुजन विका आघाडीने जिंकल्या होत्या आणि त्यावेळी वसई हितेंद्र ठाकूर,नालासोपारा क्षितिज ठाकूर आणि बोईसरला राजेश पाटील हे बहुजन विकास आघाडीचे आमदार होते. परंतु गेल्या वर्षी झालेल्या विधान सभेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचा तिन्ही जागेवर पराभव झाल्याने आता येथील समीकरणे बदलली असल्याने यावेळी वसई विरार चा कोणता पक्ष किंगमेकर बनतो . हे पाहणे औत्सुक्याचा ठरणार आहे यावेळी २९ प्रभागाची ११५ नगरसेवक असणार आहेत. यात ४ चे २८ प्रभाग आणि एक प्रभाग ३ चा असणार आहे..सार्वत्रिक निवडणूक २०११पक्ष निवडून आलेले उमेदवार१) काँग्रेस २२) भाजप १३) बहुजन विकास आघाडी ५५४)शिवसेना ३५)मनसे १६) जनआंदोलन समिती १९७) अपक्ष ८.राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...सार्वत्रिक निवडणूक २०१५पक्ष निवडून आलेल्या जागा१) बहुजन विकास आघाडी १०६२) शिवसेना ५३)भाजप १४)मनसे १५) अपक्ष २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.