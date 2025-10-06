मुंबई

Virar News:'निवडणुकीपूर्वी बहुजन विकास आघाडीचे शक्ती प्रदर्शन'; वसई–विरार परिसरातील रस्त्यांच्या अवस्थेबाबत माेर्चा

BVA Demonstrates Strength Before Polls: माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली काल दुपारी चार वाजता महानगरपालिका मुख्यालयावर मोठा मोर्चाकाडून निवडणुकीपूर्वीच शक्ती प्रदर्शन एका बाजूला केले.
Bahujan Vikas Aghadi’s Election-Eve Rally Highlights Neglect of Vasai-Virar Roads

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-संदीप पंडित

विरार: वसई–विरार परिसरातील बिकट रस्त्यांच्या स्थितीवरून बहुजन विकास आघाडीने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार संताप व्यक्त करत माजी आ क्षितिज ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली काल दुपारी चार वाजता महानगरपालिका मुख्यालयावर मोठा मोर्चा काडून निवडणुकीपूर्वीच शक्ती प्रदर्शन एका बाजूला केले. दुसर्या बाजूला विधानसभा निवडणुकी नंतर शांत असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्याचे काम केले आहे. बहुजन विकास आघाडीने काढलेला हा पहिलाच मोठा मोर्चा होता.

