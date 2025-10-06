Virar News:'निवडणुकीपूर्वी बहुजन विकास आघाडीचे शक्ती प्रदर्शन'; वसई–विरार परिसरातील रस्त्यांच्या अवस्थेबाबत माेर्चा

-संदीप पंडितविरार: वसई–विरार परिसरातील बिकट रस्त्यांच्या स्थितीवरून बहुजन विकास आघाडीने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार संताप व्यक्त करत माजी आ क्षितिज ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली काल दुपारी चार वाजता महानगरपालिका मुख्यालयावर मोठा मोर्चा काडून निवडणुकीपूर्वीच शक्ती प्रदर्शन एका बाजूला केले. दुसर्या बाजूला विधानसभा निवडणुकी नंतर शांत असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्याचे काम केले आहे. बहुजन विकास आघाडीने काढलेला हा पहिलाच मोठा मोर्चा होता. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .या मोर्चात हजारो बहुजन विकास आघाडी चे पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. विधानसभा निवडणुकी पासून शांत असलेलया बविआने पालिका निवडणुकीचे या मोर्चाच्या माध्यमातून रणशिंग फुकल्याचे बोलले जात आहे. विधान सभा निवडणुकीत बविआचे तिन्ही आमदार पराभूत झाल्या नंतर गेल्या ९ महिन्यात काहीशी बॅकफूट वर गेलेल्या बविआने काल रस्त्यावरोल खड्ड्याच्या विरोधात रणशिंग फुकून कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्याचे काम केले आहे. या मोर्चात सर्व नगरसेवक , नगरसेविका,पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सामील झाल्याने हा मोर्चा यशस्वी झाल्याचे बोलले जात आहे. .या मोर्चाच्या माध्यमातून बहुजन विकास आघाडीने शांत असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरला आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव जव्हारी लागल्याने आणि इडची टांगती तळावर असल्याने बविआ कोमात गेल्याची टीका विरोधक करत होते. त्याचवेळी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी धारण केलेले मौनव्रत कार्यकर्त्यांना बुचकाळात टाकत होते. परंतु या मोर्चा मुले अनेक प्रश्नांची उत्तरे मात्र मिळाली आहेत. निमित्त रस्त्यांवरील असंख्य खड्ड्याचे असले तरी यातून प्रशासन आणि आताच्या आमदारावर निशाणा साधून पुन्हा एकदा पालिकेवर पकड मजबूत करण्याचे धोरण बविआने आखल्याचे काल निघालेल्या मोर्चावरून दिसत आहे. त्यातच बविआ सत्ते असताना पालिकेने ४०० कोटी ची fd केली होती. ती प्रशासनाने चारवर्षात तोडल्याचा आरोप करून सत्ताधार्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न या मोर्चाद्वारे बविआने केला आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार. निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागेल तसतसे आरोप प्रत्यारोप होत राहणार असून गेल्या ९ महिन्या पासून शांत असलेली बविआ आता पुन्हा नव्या जोमाने पालिका निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी करत असल्याचे कालच्या मोर्च्यावरून सिद्ध झाले आहे. यातच बविआ तरुणा बरोबरच आपल्या जुन्या जाणत्या कार्यकर्त्यांनाही निवडणुकीच्या मैदानात उतरविण्याच्या तयारीत असल्याने येणारी पालिका निवडणूक अत्यन्त चुरशीची होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.