Mumbai Restrictions: मुंबईकरांनी लक्ष द्या! दोन आठवडे जमावबंदी लागू होणार; कधीपासून आणि का? काय बंद, काय सुरू राहणार?

आर्थिक राजधानी मुंबईत सुरक्षा आणि शांतता राखण्यासाठी पोलिसांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबई पोलिसांनी शहरात २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर सक्त मनाई आणि कलम १४४ लागू केला आहे. पोलीस उपआयुक्त (ऑपरेशन्स) अकबर पठाण यांनी सोमवारी (२० जुलै) महाराष्ट्र पोलीस कायद्यांतर्गत हा महत्त्वाचा आदेश जारी केला. .अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुप्तचर सूत्रांनी संभाव्य शांतताभंग, सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग आणि जीवित व मालमत्तेची हानी होण्याची शक्यता दर्शवल्यामुळे हा खबरदारीचा उपाय योजण्यात आला आहे. आदेशानुसार, ही बंदी संपूर्ण मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात २३ जुलै (मध्यरात्री १२:०१) पासून ६ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. यावेळी अनेक गोष्टींवर बंदी असणार आहे. याची यादी समोर आली आहे..Mumbai Rain: ४८ तास मुसळधार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज समोर .सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा अधिक लोकांचा एकत्र येण्यास मनाई आहे. कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. लाउडस्पीकर आणि ध्वनीवर्धक उपकरणांचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले आहे. मिरवणुकीत बँड वाजवणे आणि फटाके फोडणे यावर बंदी घातली आहे. तर सर्वसामान्य जनतेची सोय लक्षात घेऊन मुंबई पोलिसांनी अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि उपक्रमांना या निर्बंधातून सूट दिली आहे. खाजगी कार्यक्रम विवाह सोहळे आणि संबंधित कार्यक्रम, अंत्यविधी आणि अंत्ययात्रा यांना सुट दिली आहे..कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्थांच्या सभा, कारखाने, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांचे नियमित कामकाज सुरू राहणार आहे. न्यायालये, शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू राहणार आहेत. शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांचे शैक्षणिक उपक्रम सुरू राहतील. चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे आणि इतर सार्वजनिक मनोरंजन स्थळांमध्ये आयोजित केलेले कार्यक्रम यावर बंदी नाही. संबंधित विभागाच्या डीसीपींच्या परवानगीने इतर सभा किंवा मिरवणुका आयोजित केल्या जाऊ शकतात..Mhada: होर्डिंगच्या माध्यमातून म्हाडाला मिळणार महसूल, रेडीरेकनरने भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव.पोलिसांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने या आदेशाचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बंदीच्या काळात दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तपास बंदी संपल्यानंतरही सुरू राहील आणि दोषी आढळलेल्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. या आदेशासंबंधीची माहिती सार्वजनिक ठिकाणी, न्यायालयांमध्ये, पोलीस ठाण्यांमध्ये सूचना फलक लावून, तसेच प्रसारमाध्यमे आणि सार्वजनिक घोषणांद्वारे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.