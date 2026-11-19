मुंबई : मुंबईत वांद्रे परिसरात हिट अँड रनची घटना घडली आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर एका BMW कारने महिलेला धडक दिली असून या धडकेत महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता. १६) नोव्हेंबर रोजी वांद्रे पश्चिम येथे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर ही घटना घडली. मध्यरात्री १२ वाजून ५० मिनिटांच्या सुमारास विद्युत पोल क्रमांक २३ जवळ अपघात झाला. यावेळी एका निळ्या रंगाच्या BMW कारने कुर्ला पश्चिम येथील कसाईवाडा येथील रहिवासी महिला फातिमा नासिर खान (वय 45) हिला जिरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून या अपघातानंतर कारचालकाने चालक महिलेला मदत न करता घटनास्थळावरून पळ काढला..Dawood Ibrahim: दाऊदच्या मुंबईतील घरावर बुलडोझर, स्थानिकांच्या विरोधानंतर पालिकेची कारवाई ऐनवेळी स्थगित.दरम्यान, या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी साक्षीदारांचे जबाब आणि CCTV फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला. पराग कुवरसिंह छेडा (वय ५०) व्यवसायाने ज्वेलर्स असणाऱ्या आरोपीला सांताक्रूझ पश्चिम येथून अटक केली आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली..Dadar Railway Station: दादर रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलणार, सरकार मोठा निर्णय घेणार; मनसेचा आक्षेप.आरोपीची जामिनावर सुटकावांद्रे पश्चिम येथे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर घडलेल्या अपघाताच्या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपी बीएमडब्ल्यू कारचालकाचा शोध घेत त्याला अटक केली. त्यानंतर आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. परंतु आरोपीच्या वकिलांनी जामिनासाठी अर्ज केला असता न्यायालयाने आरोपीची जामिनावर सुटका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.