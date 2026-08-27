मुंबई

Mumbai News: सी लिंकला 'तारीख पे तारीख'! 'वांद्रे-वर्सोवा'साठी चार टप्प्यांत १,४२१ दिवसांची मुदतवाढ

Bandra-Versova Sea Link project: वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक प्रकल्प पूर्ण करण्यास चार वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून प्रकल्प पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख मे २०२८ करण्यात आली आहे.
Bandra-Versova Sea Link project

Bandra-Versova Sea Link project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी 'एमएसआरडीसी 'कडून उभारल्या जात असलेल्या वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या कामाला तारीख पे तारीख दिली जात असल्याचे समोर आले आहे.

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