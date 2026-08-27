Mumbai News: सी लिंकला 'तारीख पे तारीख'! 'वांद्रे-वर्सोवा'साठी चार टप्प्यांत १,४२१ दिवसांची मुदतवाढ

मुंबई : पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी 'एमएसआरडीसी 'कडून उभारल्या जात असलेल्या वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या कामाला तारीख पे तारीख दिली जात असल्याचे समोर आले आहे..एमएसआरडीसीने 'व्हीबिल्ड अॅपको जेव्ही' या कंत्राटदाराची २४ जून २०१९ मध्ये प्रकल्पासाठी नियुक्ती केली होती. मूळ करारानुसार जून २०२४ ही प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत होती, मात्र विविध कारणांमुळे प्रकल्पाला चार टप्प्यांत तब्बल १,४२१ दिवसांची म्हणजे सुमारे चार वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, प्रकल्प पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख मे २०२८ करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून समोर आले आहे..आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारांतर्गत कामाला दिलेल्या मुदतवाढीबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार प्रकल्पासाठी पहिली मुदतवाढ २३ जून २०२० रोजी २५० दिवसांची दिली आहे. कास्टिंग यार्डसाठी जमीन उपलब्ध न झाल्याचे त्यामागील प्रमुख कारण होते. त्यानंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या निर्बंध व कामातील व्यत्ययाचा हवाला देत आणखी पुन्हा १८० दिवसांची मुदतवाढ दिली..Mumbai Local: पार्किंगची फेररचना, नायगाव-भाईंदरमध्ये ३१ नव्या मार्गिका; रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय.पुढे १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी ईपीसी कंत्राटदाराच्या जॉइंट व्हेंचर व्यवस्थेतील पुनर्रचना किंवा बदलामुळे ४८३ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर १९ जानेवारी २०२४ रोजी कामाच्या व्याप्तीत बदल झाल्याने आणि अतिरिक्त कामांमुळे आणखी ५०८ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली..Mumbai Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी मंडपात वीज कनेक्शन हवंय? BEST च्या ११ अटी पूर्ण करा, ELCB रिपोर्टही द्यावा लागणार, नवे नियम काय?.दंडात्मक कारवाई का नाही?विलंबासाठी व्हीबील्ड अॅपको जेव्ही या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नाही, असा सवाल अनिल गलगली यांनी केला आहे. आर्थिक भार अखेरीस शासनाच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने जनतेवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला केवळ मुदतवाढ देऊन मोकळे न सोडता करारातील दंडाच्या तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.