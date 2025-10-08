मुंबई

Dilip Khedkar यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला! अपहरण, मारहाण आणि पुरावे नष्ट करण्याचे गंभीर आरोप

Dilip Khedkar Bail News: खेडकर कुटुंबियांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आता दिलीप खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. बेलापूर कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे.
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर): वादग्रस्त माजी आयएएस अधिकारी दिलीप खेडकर यांना बेलापूर न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. अपहरण, मारहाण आणि पुरावे नष्ट करणे, यांसारखे गंभीर आरोप असलेल्या खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारी (ता. ८) फेटाळण्यात आला. न्यायालयाने सखोल तपासाचे आदेश दिले आहेत.

