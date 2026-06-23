BEST Bus Strike: संप मागे, तरी प्रवाशांचे हाल! बेस्टच्या १०० कर्मचाऱ्यांवर मेस्सा अंतर्गत कारवाई

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या 'बेस्ट' कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप रविवारी रात्री मागे घेण्यात आला; मात्र अनेक कर्मचारी कामावर न आल्याने बससेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकली नाही. परिणामी आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना बस थांब्यांवर ताटकळत उभे राहावे लागले. दरम्यान, बेस्ट प्रशासनाने १०० कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई केली. .बेस्टचा संप रविवारी रात्री मागे घेण्यात आल्यानंतर सोमवारी सकाळच्या सत्रात ११ वाजेपर्यंत बेस्टच्या स्वतःच्या २०० आणि कंत्राटी १,६७१ बस रस्त्यावर आल्या होत्या. कंत्राटी बसचे चालक वाहक अत्यंत कमी संख्येने हजर असल्याने खोळंबा झाला. सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत १,८८७वाहतुकीचा गाड्यांपैकी ९४० बसेस रस्त्यावर धावल्या. खाजगी कंत्राटदारांच्या २,५१७ नियोजित गाड्यांपैकी १,७१९ बसेस रस्त्यावर आल्या आहेत. येथे ५,२८२ चालकांपैकी २,४५० चालक उपस्थित झाले असून, १,७८९ वाहकांपैकी ६७३ वाहक रुजू झाले..Mumbai Monsoon Rain : मुंबईत मान्सूनची दमदार एंट्री ! उकाड्यापासून दिलासा, पुढील ४८ तासांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी.सलग तीन दिवस आंदोलनात व्यस्त असल्यामुळे कर्मचारी थकले आहेत. त्यामुळे ते हळूहळू कामावर रुजू होत असून, लवकरच सेवा पूर्ववत होईल.-अॅड. उदय आंबोणकर, बेस्ट कृती समितीचे संयोजक.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढएसटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत वार्षिक वेतनवाढ एक टक्के फरक, वाढीव महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑगस्टच्या पगारात ही वाढ लागू करण्याचे आश्वासन परिवहन मंत्री व एसटीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले. .Solapur Mumbai flight: सोलापूर-मुंबई विमानसेवा १ सप्टेंबरपासून होणार सुरू; कंपनीकडून दिलासा, सप्टेंबर महिन्यातील सोलापूर ते मुंबई प्रवासासाठी तिकीट बुकिंग सुरू.त्यामुळे २९ जून रोजी राज्यभरात होणारे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली. २०१६ ते २०२० दरम्यानचा एक टक्का वेतनवाढीचा मुद्दा प्रलंबित होता. तो जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनामध्ये देण्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले. प्रलंबित महागाई भत्ता आणि घर भाड्याची वाढ सुद्धा ऑगस्टमध्ये देण्याचे मान्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.