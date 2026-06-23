मुंबई

BEST Bus Strike: संप मागे, तरी प्रवाशांचे हाल! बेस्टच्या १०० कर्मचाऱ्यांवर मेस्सा अंतर्गत कारवाई

MESSA Action: बेस्टचा संप मागे घेतल्यावरही अनेक कर्मचारी कामावर न आल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. परिणामी बेस्ट प्रशासनाने १०० कर्मचाऱ्यांवर मेस्सा अंतर्गत कारवाई केली आहे.
BEST Bus

BEST Bus

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या 'बेस्ट' कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप रविवारी रात्री मागे घेण्यात आला; मात्र अनेक कर्मचारी कामावर न आल्याने बससेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकली नाही. परिणामी आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना बस थांब्यांवर ताटकळत उभे राहावे लागले. दरम्यान, बेस्ट प्रशासनाने १०० कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई केली.

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