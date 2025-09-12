Mumbai News: माउंट मेरी जत्रेसाठी बेस्टचा पुढाकार, ३७४ अतिरिक्त बसेस चालवण्याचा निर्णय

मुंबई : मुंबईत दरवर्षी प्रमाणे यंदाही वांद्रे येथे माउंट मेरी जत्रा साजरी करण्यात येणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात माउंट मेरी चर्चमध्ये हा उत्सव साजरा केला जात असून हा उत्सव व्हर्जिन मेरीच्या जन्मोत्सवानिमित्त आयोजित केले जाते. या उत्सवात जगभरातील हजारो यात्रेकरू तसेच पर्यटक सहभागी होतात. या ठिकाणी येणाऱ्या लोकांची संख्या पाहता बेस्टने अतिरिक्त बस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. .बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाने वांद्रे येथील वार्षिक माउंट मेरी फेअरसाठी व्यापक वाहतूक व्यवस्था जाहीर केली आहे. हा फेअर रविवार, १४ सप्टेंबर रोजी सुरू होऊन रविवार, २१ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत ३७४ अतिरिक्त बसेस चालवण्यात येणार आहेत..जगातील पहिला सत्तापालट कधी, कुठे आणि कसा झाला होता? हा इतिहास माहितेय का?.दरम्यान, या विशेष सेवांव्यतिरिक्त, ३२१-मेरी, ए-२०२, ए-३७५, ए-४२२, ए-४७३, सी-७१ आणि सी-५०५ यासारख्या अनेक मार्गांवर अतिरिक्त बसेस तैनात केल्या जातील. उत्सवाच्या काळात या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वाहतूक होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे बेस्टने हा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांचा प्रवाह अधिक सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी टाळण्यासाठी, बेस्टने प्रमुख ठिकाणी, विशेषतः वांद्रे स्टेशन (पश्चिम) आणि हिल रोडवर बस निरीक्षक आणि वाहतूक अधिकारी तैनात केले आहेत. हे अधिकारी प्रवाशांना मार्गदर्शन करतील, रांगा व्यवस्थापित करतील आणि मेळ्याच्या संपूर्ण कालावधीत मदत करतील..वाहतूक व्यवस्थावाहतुकीवरील निर्बंध आणि भाविकांच्या प्रचंड संख्येमुळे, बेस्ट बसेस थेट माउंट मेरी चर्च किंवा लगतच्या फादर एग्नेल आश्रमापर्यंत धावणार नाहीत. त्याऐवजी, सर्व अतिरिक्त सेवा हिल रोड पार्क येथे संपतील, जिथून अभ्यागत पायी चर्चमध्ये जाऊ शकतात. गर्दी कमी करण्यासाठी आणि मंदिराकडे जाणाऱ्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये सुरळीत वाहतूक व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी ही व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळीचा धमाका! उत्सवकाळात सोडणार तब्बल १,१२६ विशेष गाड्या, पाहा वेळापत्रक.बेस्टचे आवाहनमाउंट मेरी उत्सव हा मुंबईतील सर्वात प्रमुख धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये केवळ कॅथोलिक भाविकच नव्हे तर सर्व धर्माचे लोक आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि उत्सवांचा आनंद घेण्यासाठी येतात. त्याचे महत्त्व ओळखून, बेस्टने लोकांना आठवड्यात प्रदान केलेल्या अतिरिक्त बस सेवांचा पुरेपूर वापर करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.