मुंबई

BEST Bus: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता 'या' मार्गांवर एकही बस धावणार नाही; का आणि कुठे? वाचा

Mumbai BEST Bus Route Change: बेस्ट विभागाने प्रवाशांचा सोयीस्कर प्रवास आणि बेस्ट बस सेवा सुधारण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत बेस्टने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहेत.
BEST Bus 

BEST Bus 

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुंबई बेस्ट विभागाने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहे. बेस्ट प्रशासनाने बस गाड्यांच्या काही मार्गात विस्तार केला असून काही मार्ग पूर्णपणे बंद केले आहेत. आजपासून म्हणजेच शनिवार (ता. १ नोव्हेंबर) पासून लागू होणार आहेत. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि बेस्ट बस सेवा सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
best bus
best bus electric

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com