BEST Bus: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता 'या' मार्गांवर एकही बस धावणार नाही; का आणि कुठे? वाचा

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुंबई बेस्ट विभागाने वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले आहे. बेस्ट प्रशासनाने बस गाड्यांच्या काही मार्गात विस्तार केला असून काही मार्ग पूर्णपणे बंद केले आहेत. आजपासून म्हणजेच शनिवार (ता. १ नोव्हेंबर) पासून लागू होणार आहेत. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि बेस्ट बस सेवा सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .कोणत्या मार्गात बदल?बॅकबे डेपोवरून बस A45 आणि मुंबई सेंट्रल डेपोवरून A49 आता एमएमआरडीए कॉलनी, माहुलऐवजी माहुल गावाला जातील. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौकातून शिवडी बस स्टँडपर्यंत धावणारी बस क्रमांक 69 वडाळा डेपोपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. बस मार्ग 6 लिमिटेडला आता एसी (एसी) A6 असे म्हटले जाईल. ही बस कुलाबा डेपोऐवजी टाटा पॉवर सेंटरवरून बॅकबे डेपोपर्यंत धावेल..'या' मार्गांवरील विस्तारवैशाली नगर मुलुंड ते मरोळ डेपोपर्यंत धावणारी बस क्रमांक ३०७, होली स्पिरिट हॉस्पिटलमार्गे माजुस डेपोपर्यंत A३०७ म्हणून वाढविण्यात आली आहे. घाटकोपर डेपो आणि आगरकर चौक अंधेरी पूर्व दरम्यान धावणारी बस क्रमांक A५३३, गोखले ब्रिजमार्गे अंधेरी स्टेशन पश्चिम पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. देवनार डेपो आणि बोरिवली स्टेशन पूर्व दरम्यान धावणारी एसी बस क्रमांक ६०, आता नवीन क्रमांक A४५८ ने धावेल..'या' मार्गांवर धावणार एसी बसमालवणी डेपो ते दहिसर बस स्टँड (A207), वांद्रे रिक्लेमेशन बस स्टँड ते टाटा कॉलनी (A295), ट्रॉम्बे ते मुलुंड महाराणा प्रताप चौक (A399), विक्रोळी डेपो ते महाकाली गुहा (A410), कांजूरमार्ग बस स्टँड पश्चिम ते भांडुप पश्चिम (A604), भांडुप स्टेशन पश्चिम ते टेंभीपारा नाका (A605) आणि भांडुप स्टेशन पश्चिम ते अशोक केदारे चौक (A606) यांचा समावेश आहे. या सर्व मार्गांवर आता वातानुकूलित (एसी) बसेस चालवण्यात येणार आहेत..कारण काय?बेस्टच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रवाशांची सोय वाढवण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे बेस्ट बसेस आणखी चांगल्या प्रकारे धावतील. या सुधारणांमुळे प्रवास अधिक आरामदायी आणि सोयीस्कर होणार असून या बदलांमुळे मुंबईची वाहतूक व्यवस्था आणखी मजबूत होईल आणि प्रवाशांचा वेळ वाचण्यासही मदत मिळणार आहे.