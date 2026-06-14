Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना

मुंबई : मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी असलेली 'बेस्ट' वाहतूक सेवा सध्या प्रचंड आर्थिक तोट्यातून जात आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने आता आपले बस डेपो आणि बस स्थानके 'सार्वजनिक-खासगी भागीदारी' तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील एकूण २७डेपोंपैकी उरलेल्या २२ बस डेपोंचा कायापालट करून त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल उभारण्याची तयारी सुरू आहे. याबाबतचे एक विशेष सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर करण्यात आले आहे..बेस्ट प्रशासनाला सध्या दररोज सुमारे सहा कोटी रुपयांचा, तर म हिन्याला १८० कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा सहन करावा लागत आहे. बेस्टमधील किमान १० रुप ये तिकीटदराच्या तुलनेत इंधन, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि गाड्यांच्या देखभालीचा खर्च अफाट वाढला आहे. बेस्टचे मासिक उत्पन्न ६० कोटी रुपये असताना खर्च २४० कोटींवर जातो. यामुळे बेस्टची एकूण संचित तूट आता १०,००० कोटी रुपयांच्या पार गेली आहे. पालिकेने २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात १,००० कोटींचे अनुदान दिले असले, तरी कायमस्वरूपी उत्पन्नासाठी आता पीपीपी मॉडेल राबवले जात आहे..Mumbai News: मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त, 'कार्बनमुक्त स्मशानभूमी वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' बसवणार.बस डेपोच्या या व्यापारीकरणासाठी सर्वप्रथम 'चेंज ऑफ युझ' (भू-वापर बदल) करावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर बेस्ट समितीचे अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रस्तावाला गळ घातली आहे..डेपोंमध्ये मल्टिप्लेक्स, अंडरग्राउंड पार्किंगमुंबईत बेस्टचे एकूण २७ डेपो आहेत. त्यापैकी पाच डेपो यापूर्वीच पीपीपी तत्त्वावर देण्यात आले आहेत. आता उर्वरित २२ डेपोंमध्ये खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून अंडरग्राउंड पार्किंग, आधुनिक कॉर्पोरेट कार्यालये, व्यापारी संकुले आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम राबवून मोठा निधी उभारला जाणार आहे. या योजनेचा प्रस्ताव लवकरच बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला जाईल आणि तिथून तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला जाईल..BMC Action: 'त्या' कंत्राटदारांना ९.२५ कोटींचा दंड! एआय प्रणालीचा वापर, बिलांमधून दंडाची वसुली सुरू .मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचा शब्द दिला आहे. बेस्ट समितीच्या आगामी बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करून त्याची प्रत तातडीने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बेस्ट लवकरच आर्थिक तोट्यातून बाहेर पडेल.- तुष्या विश्वासराव, अध्यक्ष, बेस्ट समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.