BEST Bus Strike: मुंबईकरांचे हाल! बेस्ट कर्मचारी पुन्हा आक्रमक, संपावर जाण्यास ठाम

मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या बेस्ट बस कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 'बेस्ट वर्कर्स युनियन'ने संपाचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाकडून बेस्ट कर्मचाऱ्यांकडे होणारे दुर्लक्ष पाहता आजपासून म्हणजेच १८ ऑगस्ट, २०२६ पासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बेस्ट उपक्रमातील नियमित कर्मचारी, वेट लीज कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी 'बेस्ट वर्कर्स युनियन'ने आक्रमक भूमिका धारण केली आहे. बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी मुंबईत उपोषणाची घोषणा केली. हे बेमुदत उपोषण मंगळवार, १८ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास सुरू होणार आहे..Andheri BEST Bus Accident: मुंबईत पुन्हा बेस्टचा अपघात! हँडब्रेक सोडताच बसची सहा वाहनांना धडक, तीन नागरिक जखमी.मुंबईत ऑपेरा हाऊस येथील ४२ कॅनेडी ब्रिज स्थित बेस्ट वर्कर्स युनियनच्या मध्यवर्ती कार्यालयात बेस्ट कर्मचारी हे आंदोलन करणार आहेत. प्रशासन मागण्या मान्य करेपर्यंत हे उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका सरचिटणीस शशांक राव यांनी मांडली आहे. तथापि, या आंदोलनामुळे बेस्ट प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून याचा फटका मुंबईकरांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनावर प्रशासन काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.काय आहेत मागण्या?बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे. कर्मचाऱ्यांचे २०१६-२०२१ आणि २०२१-२०२६ या कालावधीतील वेतन करार प्रलंबित आहेत. तसेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, खासगी कंपन्यांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या बेस्ट बसवरील वेट लीज कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन द्यावे. त्याचबरोबर २०१० आणि २०२४ मध्ये विद्युत विभागात हंगामी कामगार म्हणून नियुक्त होऊन नंतर कायम झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा पहिल्या दिवसापासून कायमस्वरूपी मानून वेतन निश्चित करावे, अशा मागण्या केल्या जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.