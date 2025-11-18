BEST Bus: उरणकरांची दशकांची मागणी अखेर पूर्ण! उरण ते मुंबई आणि नवी मुंबई बेस्ट बस धावणार; मार्ग कसा असणार?

नवी मुंबई : उरणकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उरणच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बेस्ट बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. स्थानिक रहिवाशांची जुनी मागणी पूर्ण करून बेस्ट बस सेवा अटल सेतूद्वारे शहराला मुंबई आणि नवी मुंबईशी जोडेल. द्रोणागिरी सेक्टर १२ मधील भोपाली हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स सोसायटीमध्ये या सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले. .हे उरणच्या सार्वजनिक वाहतूक कनेक्टिव्हिटीमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मुंबईतील उरण ते अटल सेतू दरम्यान मार्ग सुरू करण्याची मागणी बेस्ट प्रशासनाकडे सातत्याने करत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते तुषार उत्तम गायकवाड यांच्या वर्षानुवर्षे अथक प्रयत्नांनंतर हे लाँचिंग झाले आहे. या नवीन सेवेमध्ये उरण ते वांद्रे स्टेशन पूर्व, थारण ते अटल सेतू मार्गे मुंबई कुलाबा आणि उरण ते वाशी मार्ग यांचा समावेश आहे..Mumbai News: लिंक रोडसाठी १,०३९ झाडांवर कुऱ्हाड, सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई पालिकेला सशर्त परवानगी.बसेसना मोठ्या उत्साहात हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. रहिवासी, प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांनी नवीन सेवेचे मनापासून स्वागत केले. बेस्ट प्रशासन आणि कार्यकर्ते गायकवाड यांचे आभार मानले. याची तिकिटे आता ऑनलाइन बुक करावी लागतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक शिक्षक सांस्कृतिक संघाचे अध्यक्ष नामदेव कुनई यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले. शहराच्या विकासासाठी हे अत्यंत आवश्यक पाऊल असल्याचे म्हटले..पूर्वी, उरणची कनेक्टिव्हिटी राज्य परिवहन बस आणि रेल्वे सेवांपुरती मर्यादित होती. त्यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईला दररोज प्रवास करणे आव्हानात्मक होते. नवीन बेस्ट सेवेचा उद्देश वातानुकूलित बसेस, रिअल-टाइम बस ट्रॅकिंग आणि चाळी बस अॅपद्वारे उपलब्ध असलेली प्रीमियम ऑनलाइन सेवा प्रदान करणे आहे. ऑफलाइन बुकिंग उपलब्ध नसल्यामुळे प्रवाशांनी ऑनलाइन नोंदणी करून तिकिटे बुक करावीत. चाळी बस अॅप वापरकर्त्यांना रिअल-टाइम बस स्थाने आणि वेळापत्रके प्रदान केली जातील. ज्यामुळे सोयीस्कर आणि आरामदायी प्रवास सुनिश्चित होईल..Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईत विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकिटावर शिव्या अन् आक्षेपार्ह भाषा, चाललंय काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.