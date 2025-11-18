मुंबई

BEST Bus: उरणकरांची दशकांची मागणी अखेर पूर्ण! उरण ते मुंबई आणि नवी मुंबई बेस्ट बस धावणार; मार्ग कसा असणार?

Uran to Mumbai BEST Bus Service Route: उरणच्या सार्वजनिक वाहतुकीत क्रांती झाली आहे. उरण-मुंबई-नवी मुंबई आता बेस्टने जोडले गेले आहे. यामुळे उरणकरांना दिलासा मिळाला आहे.
Uran to Mumbai BEST Bus Service

Uran to Mumbai BEST Bus Service

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : उरणकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उरणच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बेस्ट बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. स्थानिक रहिवाशांची जुनी मागणी पूर्ण करून बेस्ट बस सेवा अटल सेतूद्वारे शहराला मुंबई आणि नवी मुंबईशी जोडेल. द्रोणागिरी सेक्टर १२ मधील भोपाली हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स सोसायटीमध्ये या सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
best bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com