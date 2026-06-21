BEST Bus: 'नीट' परीक्षेसाठी 'बेस्ट'ची विशेष सेवा; २४ मार्गांवर ६० अतिरिक्त बसेस, दिवसभरात १८० फेऱ्यांचे नियोजन

मुंबई : राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेसाठी (नीट) बसलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सोयीचा आणि सुरक्षित व्हावा, यासाठी बेस्ट उपक्रमाने मुंबईत विशेष बसेसचे नियोजन केले आहे. मुंबईतील विविध परीक्षा केंद्रांवर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २४ प्रमुख बस मार्गांवर एकूण ६० जादा बसेस चालविण्यात येणार असून, या बसेसच्या माध्यमातून दिवसभरात सुमारे १८० फेऱ्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत..परीक्षा केंद्रांवर पोहोचताना विद्यार्थ्यांना वाहतुकीची अडचण भासू नये, यासाठी कुर्ला, दादर, मालाड, मुलुंड यांसारख्या प्रमुख रेल्वे स्थानकांवरून थेट परीक्षा केंद्रांच्या मार्गांवर बसची विशेष सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..Mumbai News : देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात; २०२७ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणार.'असे' आहे बस मार्गांचे नियोजनकुर्ला व पूर्व उपनगरे : कुर्ला स्थानक पश्चिम वरून सांताक्रूझ (मार्ग ३११) आणि आगरकर चौक (मार्ग ३३२), तर कुर्ला पूर्व वरून विवेकानंद हायस्कूल (मार्ग ४३२), माहुल गाव (मार्ग ३६१) व ट्रॉम्बेसाठी (मार्ग ३६०) विशेष बसेस सोडण्यात येणार आहेत. तसेच मानखुर्द स्थानक ते ट्रॉम्बे (मार्ग ३०८) आणि घाटकोपर स्थानक पूर्व ते मुलुंड स्थानक पश्चिम (मार्ग ३७९) यादरम्यान बसेस धावतील.दादर व दक्षिण मुंबई : दादर स्थानक पूर्व ते महात्मा गांधी रुग्णालय (मार्ग २१०), आर. सी. चर्च ते कमला नेहरू पार्क (मार्ग १०३), नेव्ही नगर ते अहिल्याबाई होळकर चौक (मार्ग १३०) आणि भाऊचा धक्का ते जे. मेहता मार्ग (मार्ग १३५) या मार्गांवर सेवा सुरू राहील..पश्चिम उपनगरे : जोगेश्वरी बस स्थानक ते मालाड आगार मढ जेट्टी (मार्ग २०५), मालाड स्थानक पश्चिम ते मढ जेट्टी (मार्ग २०१), कांदिवली बस स्थानक पूर्व ते ठाकूर गाव (मार्ग २८०) आणि अंधेरी स्थानक पश्चिम ते वेसावा-यारी रोड (मार्ग २४९) या मार्गांचा यात समावेश आहे.मुलुंड व मध्य उपनगरे : मुलुंड स्थानक पश्चिम ते खिंडीपाडा (मार्ग ३९१), म्हाडा वसाहत ते केळकर कॉलेज (मार्ग ३००) आणि कांजूरमार्ग स्थानक पश्चिम ते हिरानंदानी पवई (मार्ग ६०२) या मार्गांवरून अतिरिक्त फेऱ्या चालवल्या जातील..Ulhasnagar: फूड सेफ्टीचा बोजवारा! चायनीज सेंटरचा घाणेरडा प्रकार; मंच्युरियनमध्ये पालीचं पिल्लू, तरुणीची प्रकृती बिघडली.या विशेष नियोजनासाठी बेस्टच्या आणिक, ओशिवरा, कुलाबा, दिंडोशी, देवनार, पोईसर, मजास, वरळी, वांद्रे आणि विक्रोळी या आगारांमधून बसेस तैनात करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी ऐनवेळी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी बेस्टच्या या विशेष बस सेवेचा लाभ घ्यावा आणि सुरक्षितपणे व वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचावे, असे आवाहन बेस्ट प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.