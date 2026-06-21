मुंबई

BEST Bus: 'नीट' परीक्षेसाठी 'बेस्ट'ची विशेष सेवा; २४ मार्गांवर ६० अतिरिक्त बसेस, दिवसभरात १८० फेऱ्यांचे नियोजन

NEET Exam 2026: 'नीट' परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचा प्रवास सोयीचा होण्यासाठी बेस्टने विशेष सेवा सुरू केल्या आहेत. यामध्ये ६० अतिरिक्त बसेसचे दिवसभरात १८० फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले.
BEST Bus Service

BEST Bus Service

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​मुंबई : राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेसाठी (नीट) बसलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सोयीचा आणि सुरक्षित व्हावा, यासाठी बेस्ट उपक्रमाने मुंबईत विशेष बसेसचे नियोजन केले आहे. मुंबईतील विविध परीक्षा केंद्रांवर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २४ प्रमुख बस मार्गांवर एकूण ६० जादा बसेस चालविण्यात येणार असून, या बसेसच्या माध्यमातून दिवसभरात सुमारे १८० फेऱ्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत.

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