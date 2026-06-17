मुंबई

BEST Recruitment: बेस्टमध्ये भरतीचा 'फेक मेसेज', मुख्यालयात बेरोजगारांच्या रांगा; प्रशासनाची तारांबळ

BEST Recruitment Fake Message: समाजमाध्यमावर बेस्टमध्ये भरतीचा फेक मेसेज व्हायरल झाला आहे. मात्र यावर विश्वास ठेवून बेरोजगारांनी मुख्यालयात मोठ्या रांगा लावल्यामुळे प्रशासनाची तारांबळ झाली.
BEST Recruitment Fake Message

BEST Recruitment Fake Message

Esakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बेस्ट उपक्रमात विविध पदांसाठी मोठी भरती सुरू असल्याचा एक बोगस संदेश समाजमाध्यमावर वेगाने व्हायरल झाला आहे. या संदेशावर विश्वास ठेवून शेकडो बेरोजगार तरुणांनी मुंबईतील बेस्टच्या मुख्यालयात धाव घेतल्याने प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे.

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