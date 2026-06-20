BEST Strike : मुंबईकरांचे हाल... बेस्ट संप दुसऱ्या दिवशीही सुरूच; मेट्रो, रेल्वेत गर्दीच गर्दी

बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करा, या प्रमुख मागणीसाठी आणि खासगीकरणाला विरोध करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने बेमुदत संप पुकारला असून दुसऱ्या दिवशीही संप सुरू असल्यानं बेस्टची सेवा ठप्प आहे. यामुळे मुंबईकरांचे हाल सुरू आहेत. संपाच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी दगडफेकीच्या आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्यानं गाड्यांचं नुकसान झालं आहे. तर प्रशासनासोबत बैठकही निष्फळ ठरल्यानं संप सुरूच ठेवण्यावर कर्मचारी संघटना ठाम आहे. संपामुळे मेट्रोसह लोकलमध्ये प्रचंड गर्दी दिसत आहे. तर खासगी वाहनचालकांकडून मनमानी सुरू आहे. Mumbai Bus Services Hit as BEST Strike Enters Day Two.राज्याचे परिहवन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. आंदोलनात १२ संघटनांच्या कृती समितीचे प्रतिनिधी होते. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. पण रात्री साडे नऊ वाजता कर्मचारी संघटनेकडून संप सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं..'नीट'चा गोंधळ संपेना! नागपूरच्या विद्यार्थ्याला दिलं अबुधाबीतलं परीक्षा केंद्र, पेपर द्यायला जायचं कुठे?.बेस्ट उपक्रमाच्या २,७६६ बसपैकी केवळ ३८ बस सकाळी रस्त्यावर आल्या मात्र सहा बसवर दगडफेक झाल्याने त्याही बंद झाल्या. बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने १८ जूनच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे. विविध कामगार संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे मुंबईतील सर्वच्या सर्व २७ बेस्ट बस आगारांमध्ये आज गाड्या ठप्प झाल्या. मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेले बेस्टचे जाळे बंद पडल्याने प्रवाशांची दैना झाली. प्रवाशांची बेस्ट नसल्याने आज रिक्षा-टॅक्सीशिवाय पर्याय उरला नाही. नागरिकांचे हाल झाले. आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या सामान्य मुंबईकरांचा खिसा आज टॅक्सी रिक्षांनी रिकामा केला..सहा ठिकाणी कामगारांनी बसवर दगडफेक केल्यामुळे बसचे नुकसान झाल्याची माहिती बेस्ट प्रशासनाने दिली आहे. कामगार संघटनांचा पाठिंबा मिळू लागल्याने बेस्ट पूर्णपणे ठप्प झाली. पालिकेतील कामगार संघटनांनीही या संपाला पाठिंबा दिला आहे..प्रमुख मागण्याबेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करा.बेस्ट कामगारांना समान काम समान वेतन द्या.निवृत्त झालेल्या कामगारांना त्यांची थकीत देणी एकरकमी द्या.बेस्टचे खासगीकरण रोखा, १० हजार रिक्त पदे भरा.अडीच हजार बसचा ताफा ७,५०० पर्यंत वाढवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.