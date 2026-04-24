लग्नसमारंभात मोठी दुर्घटना! बांधकामाचा स्लॅब कोसळून वऱ्हाडी खड्ड्यात पडले; अनेकजण जखमी, एकाचा मृत्यू

मुंबई : मुंबईत गुरुवार (ता. २३) रोजी भांडुप येथे धक्कादायक घटना घडली. भांडुप येथे जनता मार्केट परिसरात इमारतीचा स्लॅप कोसळल्यामुळे मोठी दुर्घटना घडली. यामध्ये इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून नऊ जण खाली कोसळले. यामध्ये ९ ते १० जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .भांडुपच्या जनता मार्केट परिसरात एक निर्माणाधीन इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून नऊ जण खाली कोसळल्याची घटना घडली. या इमारतीच्या शेजारी एक लग्न सुरू होते. याठिकाणी आलेला एक व्यक्ती या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर आला. तिथून तो खाली बेसमेंटमध्ये कोसळला. त्याला बाहेर काढायला गेलेले पाच व्यक्ती आणि इथे काम करणारे तीन मजदूर ही खाली कोसळले..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच तातडीने अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर अग्निशमन दलाने अडकलेल्या ९ जणांना बाहेर काढले असून सर्व जखमींना नजीकच्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सध्या सर्व जखमींची प्रकृती स्थिर असून एका व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..नेमकं काय घडलं?गुरुवार (ता. २३) रोजी रात्री ११ वाजून १५ मिनिटांच्या सुमारास मातेश्वरी हॉल काका पेट्रोल पंपच्या मागील बाजूस लग्न समारंभ सुरु होते. या समारंभात एका मुलीची छेड काढण्यावरून वाद निर्माण झाला. .तथापि, छेड काढणाऱ्या अनोळखी मुलाला पकडण्यासाठी काही जण त्याच्या मागे गेले. यावेळी छेड काढणारा व्यक्ती श्रद्धा कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग येथे ग्राउंड फ्लोअर येथून दुसरीकडे गेला. त्याला पकडण्यासाठी मागे लागलेला एक इसम अंडर construction STP वॉटर टॅंक असलेल्या बांधकामात पडला. त्या व्यक्तीला बाहेर काढण्यासाठी गेलेले इतर व्यक्ती देखील या टाकीत पडले. सदर घटनेत एकूण सहा लग्नातील व्यक्ती व तीन बांधकाम कामगार असे 9 जखमी झाले..मयत आणि जखमी व्यक्तींची माहितीभालचंद्र गणेश पल्ले (वय 25) गंभीर जखमी - फोर्टिस हॉस्पिटल येथे मृ्त्यूअनिकेत महेश पाटील (वय 21) - किरकोळ जखमीश्रेयस संदीप सुर्वे (वय 25) - किरकोळ जखमीऋषिकेश केशव कदम (वय 25) - किरकोळ जखमीआदित्य शिवाजी आहेर (वय 25) - किरकोळ जखमीसंकेत नामदेव जुवाटकर (वय 25) - किरकोळ जखमीजयदत्त पंचानंत शहा (वय 21) - बिल्डिंग कामगार - किरकोळ जखमीअंकित कुमार रॉय (वय 19) - बिल्डिंग कामगार - किरकोळ जखमीमजूर हरिशंकर पासवान (वय 25) - मुलुंड जनरल हॉस्पिटल.