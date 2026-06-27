Bhayandar: गाडीत अचानक स्फोट; एअरबॅगच्या प्लेटने घेतला २५ वर्षीय तरुणाचा जीव, भाईंदरमध्ये रहस्यमय अपघात!

मुंबई : कारमध्ये असणारी एअरबॅग कारचालकासह प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी देण्यात येते. मात्र याच एअरबॅगमुळे एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मिरा-भाईंदरच्या प्लेजंट पार्क परिसरात एअरबॅग प्लेट्स मध्ये ब्लास्ट झाल्याने तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चारचाकीमध्ये अपघातादरम्यान हाेणारी जीवितहानी टळण्यासाठी देण्यात आलेली एअरबॅग फुटल्यामुळे एका २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. मोहित सोनी (२५) असे मृत तरुणाचे नाव असून एअरबॅग अचानक उघडल्यामुळे हा अपघात घडला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरु केला. सध्या तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी टेंबा रुग्णालयात पाठविण्यात आला असल्याची माहिती आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईवर कपातीचे संकट! धरणांनी गाठला तळ, अत्यल्प पावसामुळे चिंता.नेमके काय घडले?भाईंदरच्या प्लेजंट पार्क परिसरात उभ्या असलेल्या गाडीच्या एअरबॅग प्लेट्स मध्ये ब्लास्ट झाल्याने तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. गाडीच्या स्टेरिंगमधील असलेली प्लेट्स तरुणाच्या मानेत घुसल्याने त्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर तरुणाला नजीकच्या पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Mumbai Local Megablock: महिन्याचा शेवटचा रविवार त्रासदायक! लोकल उशिराने धावणार; तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, पाहा वेळापत्रक .या घटनेबाबत काशिमिरा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. २५) रोजी दुपारी काशिमिरा येथील प्लेझंट पार्क सोसायटीजवळ ही घटना घडली. मोहित सोनी यांनी आपली कार रस्त्याच्या कडेला थांबवली असता गाडीची तांत्रिक तपासणी करत होते. यावेळी स्टिअरिंग व्हीलमधील एअरबॅग अचानक उघडली गेली. या घटनेत एअरबॅगचे कव्हर प्रचंड वेगाने उडून मोहितच्या मानेच्या उजव्या बाजूला जोरात आदळले. यामध्ये मोहितच्या मानेला गंभीर दुखापत झाली असून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल केले असता त्याचा मृत्यू झाला..दरम्यान, या वाहनाच्या एअरबॅगचा स्पोर्ट का आणि कसा झाला? यासाठी आरटीओ आणि हुंडाई कंपनीला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच या गाडीच्या एअरबॅग स्फोट मागचे कारण समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.