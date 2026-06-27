मुंबई

Bhayandar: गाडीत अचानक स्फोट; एअरबॅगच्या प्लेटने घेतला २५ वर्षीय तरुणाचा जीव, भाईंदरमध्ये रहस्यमय अपघात!

Car Airbag Blast: भाईंदर परिसरात उभ्या आलेल्या गाडीच्या एअरबॅग प्लेट्समध्ये ब्लास्ट झाल्याने तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Bhayandar Car Airbag Blast

Bhayandar Car Airbag Blast

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : कारमध्ये असणारी एअरबॅग कारचालकासह प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी देण्यात येते. मात्र याच एअरबॅगमुळे एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मिरा-भाईंदरच्या प्लेजंट पार्क परिसरात एअरबॅग प्लेट्स मध्ये ब्लास्ट झाल्याने तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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