Bhiwandi Building Collapse: आम्ही बाहेर पडलो, पण आमची लेक ढिगाऱ्याखालीच अडकली अन्..., भिवंडी दुर्घटनेतील पीडितांनी सांगितला थरार!

मुंबई : भिवंडीत चार मजली इमारत कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. भंडारी कंपाउंडमधील गंगाराम वाडी येथील कोहिनूर अपार्टमेंटची बी विंग कोसळून यामध्ये ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर काही जण इमारतीच्या मलब्यात अडकले असून NDRF आणि TDRF च्या पथकांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. रात्रीच्या वेळी अचानक झालेल्या या भीषण अपघाताने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली असून पीडितांनी या घटनेचा थरार सांगितला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडीतील १४ ते १५ वर्षं चारमजली जुनी कोहिनूर अपार्टमेंटची बी विंग कोसळून मोठा अपघात झाला. या अपार्टमेंटमध्ये दोन विंग्स आणि ३० खोल्या असून येथे एकूण ३२ कुटुंबं वास्तव्यास होती. अत्यंत कमकुवत बांधकामामुळे इमारत धोकादायक घोषित झाल्यानंतर भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेने नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होते..Premium|Mumbai University History : मुंबई विद्यापीठाच्या १६९ वर्षांच्या ज्ञानप्रवासातून आधुनिक भारताच्या बौद्धिक उत्क्रांतीला मिळाली नवी दिशा.त्यांनतर रात्री ८ वाजेच्या सुमारास इमारत एका बाजूला झुकू लागल्याचे दिसताच महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेऊन इमारत मोकळी केली. मात्र, त्यानंतरही तळमजल्यावर दुरुस्तीचे काम सुरू असताना काही नागरिक आपले सामान काढण्यासाठी इमारतीत शिरले. परंतु यादरम्यान इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. यावेळी अनेकांनी पळून जाऊन जीव वाचवला, तर काही जण आत अडकले..BMC: मुंबई महापालिकेत मोठे फेरबदल, ६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, तर काही अभियंत्यांकडे अतिरिक्त जबाबदारी."माझी मुलगी ढिगाऱ्याखाली अडकली" पीडितांचा थरार!भिवंडीतील भीषण घटनेतून सुदैवाने जीव वाचलेल्या कोमल गुप्ता या तरुणीने अपघाताचा थरारक अनुभव सांगितला आहे. तरुणीने चुकीच्या दुरुस्ती कामामुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप करत म्हटले की, ''इमारत कोसळताना तिचे आई-वडील कसेबसे बाहेर पडले, पण कोमल ढिगाऱ्याखाली अडकली. मात्र तिने स्वतःची कशीबशी सुटका करून स्वतःचा जीव वाचवला.''.कुटुंबाचा जीव वाचला, पण रोकड अन् दागिने ढिगाऱ्याखालीचभिवंडी दुर्घटनेतील चौथ्या मजल्यावर राहणाऱ्या सबिना बानो शाह यांनी सांगितले की, सायंकाळी तडे जात असल्याचे पाहून शेजाऱ्यांनी त्यांना समोरच्या सुरक्षित विंगमध्ये झोपण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचा जीव वाचला, पण घाम गाळून कष्टाने पैसे कमावून घेतलेले घरातील सर्व साहित्य, रोकड अन् दागिने ढिगाऱ्याखाली असल्याचे त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.