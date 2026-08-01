Bhiwandi: सहाय्यक आयुक्त ठरले 'देवदूत'! इमारत रिकामी केल्याने अनेक बचावले; भिवंडी दुर्घटनेतील अंगावर काटा आणणाऱ्या आठवणी

भिवंडी : भिवंडीतील भीषण इमारत दुर्घटनेत १० रहिवाशांना जीव गमवावा लागला असला, तरी महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अरविंद घोगरे यांच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी जीवितहानी टळली. इमारतीला तडे जात असल्याची माहिती मिळताच त्यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेऊन चौथ्या मजल्यापर्यंत जाऊन रहिवाशांना तातडीने बाहेर काढले. घोगरे इमारतीबाहेर पडल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत इमारत कोसळली..इमारतीला सायंकाळी ६ वाजल्यापासून तडे जाऊ लागले होते. याची माहिती स्थानिक नगरसेवक यशवंत टावरे यांनी प्रभाग समिती क्रमांक चारचे सहाय्यक आयुक्त अरविंद घोगरे यांना दिली. ते रात्री १०.३०च्या सुमारास कर्मचारी सुमीत जाधव यांच्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रहिवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी मदतही केली. त्यांच्या आवाहनानंतर अनेक कुटुंबांनी तत्काळ इमारतीबाहेर धाव घेतली..FDA Action: परवाना निलंबित म्हणजे कायमचा रद्द नव्हे, एफडीएची स्पष्टता .अंगावर काटा आणणाऱ्या आठवणीतळमजल्यावर राहणारे अरविंद गुप्ता आणि त्यांची पत्नी १ इमारत कोसळण्याच्या क्षणी बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले; मात्र त्यांची मुलगी कोमल काही वेळ ढिगाऱ्याखाली अडकली होती. तिने प्रसंगावधान राखून स्वतःची सुटका केली. इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्यामुळेच हा अपघात घडल्याचा आरोप तिने केला..चौथ्या मजल्यावर राहणाऱ्या सबिना बानो शाह यांनी सांगितले, की सायंकाळी ६ पासून इमारतीला तडे पडू लागले होते. समोरील विंगमधील शेजाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबाला आपल्या घरी रात्री थांबण्याचा आग्रह केल्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले. घरातील सर्व संसारोपयोगी साहित्य गाडल्या गेल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. पहिल्या मजल्यावर राहणारे अभय यादव यांनी जीव वाचविण्यासाठी 3 पहिल्या मजल्यावरून थेट उडी मारली. जिना ढिगाऱ्याखाली दबला गेल्याने त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. या घटनेत त्यांच्या दोन्ही पायांना फॅक्चर झाले आहे..KDMC: परवानगी १४ मजल्यांची, बांधले २१ इमले; सात मजले बेकायदा, बिल्डरसह केडीएमसी अधिकाऱ्यांचे धक्कादायक कारनामे.बचावकार्याची सांगतादुपारी चार वाजता श्यामजी पाल यांचा मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर एनडीआरएफच्या पथकाने कोणी बेपत्ता राहिले आहे का, याबाबत खातरजमा केली. सर्व तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर सायंकाळी ५ वाजता बचावकार्य अधिकृतपणे थांबविण्यात आल्याचे मंडळ अधिकारी शैलेश भोजनेंनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.