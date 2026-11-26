भिवंडी : भिवंडीत वंजारपट्टी नाका परिसरातील ए. के. शोरमा येथील शोरमा खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेत अन्नबाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या ११६ वर पोहोचली असून विषबाधा झालेल्या ११६ यापैकी १०३ जणांवर स्वर्गीय इंदिरा गांधी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यामध्ये १०३ जणांमध्ये ५० पुरुष, ३२ महिला आणि २१ लहान मुलांचा समावेश आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत महापालिकेने उघड्यावर खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. २४) दुपारी सुरुवातीला एकाच कुटुंबातील चार जणांना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी सायंकाळपर्यंत ८० जणांना अन्नबाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. यामध्ये एक वर्षाच्या बाळासह गर्भवती महिलेचाही समावेश आहे. नागरिकांनी उघड्यावरील खाद्यपदार्थ खाणे टाळावे, असे आवाहन रुग्णालयाच्या अधीक्षिका डॉ. माधवी पंदारे यांनी केले आहे..केवळ एकाच बॅचच्या विक्रीवर बंदी, 'एफएसएसएआय'च्या स्पष्टीकरणाचे बिसलेरीकडून स्वागत.महापालिकेने हातगाड्या आणि टपऱ्यांविरोधात कारवाई तीव्र केली आहे. बुधवारी सायंकाळी शांतीनगर रोडवरील कचेरी पाडा ते के. जी. एन. चौक परिसरातील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि हातगाड्या जेसीबीच्या साहाय्याने हटविल्या. या कारवाईला काही नागरिकांनी विरोध केला. तर काही समाजकंटकांनी जेसीबीवर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न केला..विक्रेत्याविरोधात गुन्हाया प्रकरणी निजामपूर पोलिस ठाण्यात शोरमा विक्रेत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंगळवारी (ता. २४) ए. के. शोरमा दुकान हटविण्यात आले. भिवंडीत यापूर्वीही शोरमा खाल्ल्याने १०७ जणांना अन्नबाधा झाल्याची घटना घडली होती..POD Taxi: आधी वृक्षारोपण करा! पॉड टॅक्सी प्रकल्पावरून न्यायालयाचा सरकारला इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.